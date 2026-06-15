Izrael žádnou dohodou mezi USA a Íránem není vázán, říká jeho ministr
Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl dnes ráno izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak "není banánovou republikou", ale svobodným a svrchovaným státem.
Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.
"Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát!", uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. "Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky," dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci "dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu". "Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více," uvedl v závěru příspěvku.
Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.
čtk, tb