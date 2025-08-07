Svět zažil třetí nejteplejší červenec v historii, uvedl Copernicus
Svět letos zažil třetí nejteplejší červenec v historii měření, byla to mírná úleva od rekordních teplot, uvedla dnes unijní meteorologická služba Copernicus ve své pravidelné měsíční zprávě. Průměrná teplota dosáhla 16,68 stupňů Celsia, tedy o 0,45 stupně Celsia více, než byl červencový průměr mezi lety 1991 až 2020.
Letošní červenec byl o 0,27 stupně Celsia chladnější než rekordní červenec v roce 2023 a o 0,23 stupně Celsia chladnější než loňský červenec, který byl druhý nejteplejší. V letošním červenci byly naměřené teploty o 1,25 stupně Celsia vyšší, než v předindustriálním období.
"Dva roky po nejteplejším červenci v historii záznamů skončila nedávná série globálních teplotních rekordů. Neznamená to však, že ustaly změny klimatu. V červenci jsme nadále byli svědky dopadů oteplujícího se světa v podobě extrémních veder a katastrofických záplav," uvedl ředitel služby Copernicus Carlo Buontempo. Pokud nedojde ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, lze podle něj očekávat nejen další teplotní rekordy, ale také zhoršování dopadů oteplování.
Služba Copernicus Climate Change Service, kterou jménem Evropské komise realizuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, pravidelně vydává měsíční klimatické bulletiny, v nichž informuje o pozorovaných změnách globální teploty vzduchu při povrchu, pokrytí moří ledem a hydrologických proměnných.