Švédsko se vrací k hotovým penězům, obchody s potravinami a lékarny je budou muset přijímat. I kvůli bezpečnosti státu
Švédsko po letech směřování k bezhotovostní společnosti mění přístup. Nejprve země vyzvala obyvatele, aby měli doma hotovost pro případ mimořádných situací. Nyní chce vláda nařídit, aby obchody s potravinami a lékárny přijímaly hotovost, napsala agentura AFP.
Ve Švédsku se přitom hotovost používá jen minimálně, řada Švédů se bankovek nedotkla už roky a mnoho restaurací, obchodů i služeb vůbec hotovost nepřijímá. Většina plateb se tam uskutečňuje kartou nebo přes mobilní aplikace. Řada bankovních poboček navíc už nenabízí vklady ani výběry hotovosti a klienty odkazuje na on-line služby.
Na začátku měsíce švédská centrální banka doporučila, aby měl každý dospělý doma alespoň 1000 švédských korun (2300 Kč) na pokrytí týdenních základních výdajů. Zároveň doporučila obyvatelům, aby měli k dispozici více platebních metod, vedle hotovosti také platební karty a mobilní platby, pro případ dočasných výpadků, krizí nebo v krajním případě i války.
Dnes vláda předložila parlamentu návrh zákona, který by vyžadoval, aby potravinářské obchody a lékárny přijímaly hotovost. Návrh zákona také vyžaduje, aby banky umožnily zákazníkům vkládat hotovost a aby obchody a firmy měly přístup ke službám pro vkládání svých denních tržeb v hotovosti.
Přechod Švédska k bezhotovostní společnosti byl z větší části rychlý a hladký, i když se objevil určitý odpor, především ze strany starších lidí, kteří se s internetovým bankovnictvím moc nesžili. Množství hotovosti v oběhu v zemi se podle oficiálních statistik od roku 2008 snížilo téměř na polovinu.
"Digitalizace společnosti byla velmi rychlá a vytvořila mnoho příležitostí, ale přinesla také určitá rizika," uvedl ministr veřejné správy Erik Slottner. "Velkým rizikem je, že se rozšiřuje digitální vyloučení, zejména mezi staršími lidmi," dodal. Požadavek, aby obchody s potravinami a lékárny používaly hotovost, je podle něj důležitý pro posílení připravenosti země.
Švédsko nyní posiluje svou civilní připravenost. Od ruské vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022 zavádí takzvaná opatření totální obrany.
