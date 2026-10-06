Střední školy do konce týdne zruší část vyučování, oznámil francouzský premiér
Střední školy ve Francii zruší od středy do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. V úterý odpoledne to při interpelacích oznámil premiér Sébastien Lecornu. Zároveň kritizoval násilnosti, které doprovází studentské protesty v posledních dnech. Z rozdmýchání střetů nařkl krajně levicovou stranu Nepodrobenou Francii (LFI), jejíž představitelé na studentské demonstrace chodí. Podle premiéra bylo zraněno od začátku protestů přes 200 studentů a 34 ředitelů škol či zástupců.
Podle Lecornua se potřeby a požadavky studentů mezi školami a regiony často liší. Je tedy nutné, aby vedení škol prodebatovalo tyto potřeby se žáky a studenty. "Z tohoto důvodu ministr národního školství rozhodl uvolnit čas (vyučování) zítra (ve středu) ráno, ve čtvrtek a v pátek," uvedl premiér před poslanci.
"Extrémní násilí zaklepalo na dveře středních škol," řekl také v Národním shromáždění. Podle něj bylo v souvislosti s protesty zraněno nejvíce zaměstnanců ve školství za poslední desetiletí. Podpálit školu či zlynčovat učitele nezlepší kvalitu školství, uvedl premiér, který tak zmínil některé incidenty, o kterých informovala média v souvislosti s protesty.
Ve Francii v úterý opět vyšly do ulic desítky tisíc žáků, studentů a dalších lidí, kteří požadují zlepšení kvality výuky, vyšší výdaje na školství a posílení pedagogického personálu. V části škol studenti také blokují výuku. Některé studentské organizace chtějí v protestech pokračovat i ve středu.
Za represi studentů a demonstrantů a podle ní brutální postupy policie kritizovala vládu opoziční poslankyně za LFI Mathilde Panot. "Pane premiére, policie plní vaše rozkazy, dal jste souhlas s tím nejhorším," uvedla. Podle ní se vláda snaží odpovědět na požadavky demonstrantů policií. Nepřiměřené zásahy policie kritizovali v parlamentu i další levicoví poslanci a poukázaly na ně další organizace včetně jednoho ze sdružení státních zástupců.
Lecornu kritiku odmítl. "Rozsévat chaos, jak činíte od začátku studentských demonstrací, je skandální," řekl na adresu LFI. "A my vám to nedovolíme," dodal premiér, podle kterého se krajně levicová strana, jejíž vůdce Jean-Luc Mélenchon chce kandidovat příští rok na prezidenta, snaží vytvořit v zemi nepořádek.