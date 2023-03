Státní správa nesmí používat TikTok. NÚKIB varoval, že jde o bezpečnostní hrozbu

Více než miliarda aktivních uživatelů ve světě a přibližně dva miliony v Česku s větší či menší pravidelností sledují několik minut až několik hodin denně krátká videa nejrůznějšího zaměření, která každému z nich na míru nabízí propracovaný algoritmus. Aplikace TikTok z dílny čínské společnosti ByteDance v posledních letech enormně roste na popularitě. Ale spolu s tím zároveň rostou po celém světě varování, že může být bezpečnostním rizikem - a čím dál víc sílí opatření, která na tyto výstrahy reagují.

To potvrzuje i aktuálně vydané varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. NÚKIB v kostce shrnuje bezpečnostní komunitou často připomínané otazníky ohledně aplikace - tedy že TikTok schraňuje velké množství uživatelských dat. Úřad mimo jiné zmiňuje i „perzistentní přístup ke kalendáři umožňující jeho čtení a změnu“ nebo pravidelnou kontrolu lokace zařízení, stejně jako přístup ke kontaktům uživatele. TikTok prý zjišťuje rovněž informace o dalších nainstalovaných aplikacích.

Že aplikace sbírá „excesivní množství uživatelských dat“, jak se ve varování mimo jiné rovněž píše, není ojedinělá záležitost, podobnou praxi lze ve větším či menším množství nalézt u dalších sociálních sítí. NÚKIB - a stejně postupují i v jiných státech – však dává sběr dat do souvislosti s tím, jak a kde s nimi je (či může být) nakládáno. Čína si data od firem spadajících pod jejich legislativu může vyžádat. „U států s méně důvěryhodným právním prostředím pak nelze vyloučit, že dané společnosti budou ze strany státu nuceny upřednostnit zájmy svého státu před zájmy svých zákazníků,“ konstatuje NÚKIB ve svém varování.

TikTok tedy odteď tedy nesmějí v Česku používat státní zaměstnanci. Respektive nesmějí TikTok využívat na zařízeních (tedy na laptopech nebo v tomto případě spíše na telefonech), která jsou součástí specifických bezpečnostních systémů. Ministr vnitra Vít Rakušan už v reakci potvrdil, že jeho úřad bude trvat na tom, aby aplikaci neměli jeho zaměstnanci na žádné technice využívané ke služebním účelům. NÚKIB současně varoval i širokou veřejnost. Doporučil, aby sledovala, jaká data o ní TikTok sbírá. „Úřad obecně doporučuje instalovat a používat pouze takové aplikace, kterým jejich uživatel důvěřuje,“ dodává zpráva.

Podobné zákazy a limity už platí i v zahraničí. V USA nesmějí TikTok na vládních zařízeních využívat zaměstnanci ve více než dvou desítkách států a Bílý dům minulý týden nařídil federálním úřadům, že mají 30 dní na to, aby odstranily TikTok ze všech vládních zařízení. Část zámořských univerzit zase TikTok blokuje na svých wi-fi.

Aplikaci zakázaly nedávno na zařízeních používaných pro služební účely i některé instituce EU kvůli obavám, že by TikTok mohl být využíván k propagaci Pekingu nebo sbírání informací o uživatelích. Od 1. března pak začala na svých zařízeních blokovat TikTok kanadská vláda. K úplnému zákazu nicméně došlo zatím v Indii v roce 2020.

Platforma je založena na nahrávání a publikování krátkých videí. Aplikace dříve umožňovala uživatelům vytvářet videoklipy o délce maximálně 15 vteřin, později byla délka prodloužena na tři minuty a nyní je možné nahrávat videoobsah s délkou až deseti minut. V EU má TikTok přibližně 125 milionů aktivních uživatelů. Kromě bezpečnostního rizika je pravidelně obviňován, že se na něm objevuje množství dezinformačních videí a nebezpečných výzev.

Čínská společnost ByteDance v listopadu 2017 koupila firmu musical.ly se sídlem v Šanghaji, jež provozovala obdobnou aplikaci cílenou na americký trh. Uživatelská základna této aplikace byla sloučena do vlastní aplikace Douyin - což se stalo základem pro expanzi spojené aplikace na celý západní trh pod názvem TikTok. Jeho příjmy z reklamy loni dosáhly více než 11 miliard dolarů, což představuje trojnásobný nárůst během jediného roku. František Trojan

Se středeční půlnocí skončí deset let trvající prezidentské období Miloše Zemana. Známá dezinformátorka Jana Peterková se obrátila na Nejvyšší soud: stěžuje si u něj na čtvrtmilionovou pokutu, kterou jí potrestal soud za šíření dezinformací během pandemie. Někdejší disident a náměstek ministra zahraničí Martin Palouš obhájil během tajné volby senátorů místo v radě Ústavu pro studium totalitních režimů, v níž působí od roku 2018. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) hrozí České poště insolvence, pokud včas neprojde transformací. Poslanci opět nedokončili projednávání vládní novely, která zavádí novinky do volby rad České televize a Českého rozhlasu. Nový pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) oznámil na jednání sněmovního zdravotního výboru, jemuž dosud předsedal, že se funkce vzdá. Byly oznámeny nominace na cenu Magnesia Litera. O Literu za prózu uchází Anna Bolavá s Vypravěčem, Magdaléna Platzová s Životem po Kafkovi a Viktor Špaček se souborem povídek Čistý, skromný život. Deník The Financial Times informuje o tom, že Volkswagen přehodnocuje plány na stavbu gigafactory na baterie ve střední Evropě (automobilka uvažovala i o Česku). Podle deníku nyní firma přemýšlí o lokalitách v Severní Americe. Na Vsetínsku zemřeli násilnou smrtí rodiče a jejich dospělá dcera; šlo o dvě vraždy a sebevraždu. Policie neupřesnila, kdo byl pachatelem a kdo obětí. Wagnerovci tvrdí, že dobyli východní část ukrajinského města Bachmut. Tvrzení ruské žoldnéřské skupiny byla dříve opakovaně vyvrácena jako nepravdivá, možnost dobytí Bachmutu ovšem nevyloučil ani generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Sedmdesát let po smrti diktátora Stalina ho podle výzkumů polovina ruské společnosti považuje za velkého vůdce. Petr Pavel navštívil Arcibiskupský palác, kde se setkal s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.

