Spojené státy prohloubí spolupráci vojenskou spolupráci s Finskem
Spojené státy jsou nadále odhodlány prohlubovat vojenskou spolupráci s Finskem, uvedl dnes finský ministr obrany Antti Häkkänen. Agentura Reuters upozorňuje, že toto prohlášení přichází navzdory plánům USA omezit své operace na východním křídle NATO v Evropě.
"Jsme velmi potěšeni, že USA jsou připraveny prohloubit s námi spolupráci," řekl dnes Häkkänen agentuře Reuters na palubě raketového torpédoborce USS Bainbridge amerického námořnictva, který zakotvil v Helsinkách před společným cvičením NATO v Baltském moři příští týden.
Finsko, které vstoupilo do NATO v roce 2023 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, má s USA uzavřenou dvoustrannou dohodu o obranné spolupráci, která americké armádě umožňuje neomezený přístup do 15 vojenských zařízení a oblastí ve Finsku.
Häkkänenova vyjádření následují po tlaku ze strany finských pobaltských sousedů - Estonska, Lotyšska a Litvy - ve snaze zachránit významný program bezpečnostní pomoci USA před škrty Pentagonu navzdory tomu, že prezident Donald Trump prosazuje zahraniční politiku zaměřenou hlavně na americké zájmy.
čtk, tb