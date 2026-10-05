Španělský premiér Sánchez vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby uvítala opoziční Lidová strana, která k nim už řadu měsíců vyzývala.
O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.
Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu. Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.
Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. "Udělali jsme vše, co bylo v naší moci, abychom ochránili zájmy Španělů a Španělek," uvedl Sánchez. Podle něj Španělsko ekonomicky rostlo v posledních letech třikrát rychleji než Francie či Německo a současně míra chudoby klesla na historické minimum. Dodal, že se daří ekologický přechod a že vláda dokázala prosadit řadu sociálních opatření, která se týkala také bydlení. "Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat," uvedl Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.
"V rámci našich možností jsme se snažili vytvořit lepší svět pro naše občany i celé lidstvo," uvedl Sánchez. Poukázal na to, že jeho vláda podporovala EU, OSN a Ukrajinu bojující proti ruské invazi a současně odmítala "genocidu", jak označuje Sánchez izraelské tažení v Pásmu Gazy. Španělská vláda podle Sáncheze "bojovala proti tyranům, techno oligarchům a spekulantům, kteří chtějí zničit budoucnost našich dětí".
Opoziční pravice požadovala svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. "Konečně Španělsko řekne, co si myslí, konečně promluví většina," řekl o svolání předčasných voleb šéf opoziční Lidové strany Alberto Núňez Feijóo, který se netají tím, že se chce stát příštím premiérem. Podle něj Španělé budou rozhodovat mezi úpadkem, neschopností, lží, korupcí a změnou. "Máme energii, povinnost a záměr provést hlubokou, poctivou a nutnou změnu," uvedl Feijóo.
Podle většiny výzkumů má pravicová opozice náskok před vládními stranami. Deník El País dnes zveřejnil průzkum, který Lidové straně přisuzuje 31 procent preferencí a krajně pravicové straně Vox 18 procent. Společně by opoziční strany měly zřejmě v parlamentu většinu. Průzkum, který se uskutečnil na konci září, socialistům přisuzuje 27 procent preferencí a menším levicovým stranám zhruba deset procent hlasů. Průzkum veřejnoprávního ústavu CIS ze začátku září ukazoval, že síly socialistů a menších levicových stran a pravicových stran jsou vyrovnané.
Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.
Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Volby vyhlašuje král.