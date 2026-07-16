Španělsko nakonec může amnestovat své katalánské separatisty - EU řekla, že to je čistě španělská věc
Sporný španělský zákon, který dává amnestii lidem zapojeným do katalánského separatistického hnutí, není v rozporu s právem Evropské unie. Rozhodl o tom dnes nejvyšší soud Evropské unie, který tak podpořil španělskou vládu i její katalánské spojence, uvedla agentura Reuters.
Amnestie, kterou v roce 2024 schválila dolní komora španělského parlamentu, byla součástí dohody mezi vládnoucí Socialistickou stranou a katalánskými separatistickými uskupeními. Právě tato dohoda umožnila premiérovi Pedru Sánchezovi udržet se po volbách v roce 2023 u moci, přestože se konzervativní opozice neúspěšně pokoušela přijetí zákona zablokovat.
Dnešní verdikt vyjasnil rozsah i meze pravomocí členských států při přijímání zákonů o amnestii v rámci právního řádu Evropské unie. Ve svém rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že právo EU nebrání španělskému zákonu o amnestii, protože jeho přijetí i uplatňování spadá do pravomoci členských států.
"Soud nebrání přijetí zákona, který s cílem zmírnit institucionální a politické napětí a usnadnit proces usmíření stanoví zánik trestní odpovědnosti," uvedl při vyhlášení rozsudku jeden ze soudců unijního soudu.
Zákon o amnestii španělský parlament definitivně schválil 30. května 2024. Amnestovat měl trestné činy, které souvisely se snahami o nezávislost Katalánska a staly se od listopadu 2011 do loňského listopadu. Zákon však počítal s několika výjimkami. Amnestii nepodléhají činy kvalifikované jako terorismus podle evropské legislativy, činy představující vážné porušení lidských práv či zneužití veřejných peněz, pokud z něj daný člověk měl osobní prospěch.
Amnestie byla mezi podmínkami proto, aby katalánské separatistické strany podpořily rodící se vládu socialistického premiéra Sáncheze. Ten amnestii ospravedlňoval snahou uzavřít spory o nezávislost Katalánska. Opoziční pravice premiéra kritizovala, protože podle ní upřednostnil své osobní politické ambice před dodržováním zákona a hájením jednoty Španělska.
Katalánské politické strany si mimo jiné od amnestie slibovaly, že jejich političtí lídři souzení v souvislosti s referendem o nezávislosti Katalánska v roce 2017 budou moci znovu působit ve volených veřejných funkcích. To se však ve velké míře nestalo, protože v některých mediálně nejviditelnějších případech státní zástupci či soudy odmítly amnestii aplikovat.
To se týká i dvou nejznámějších katalánských vůdců z roku 2017 - tehdejšího katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a někdejšího vicepremiéra Oriola Junquerase. Puigdemont, který před zatčením v roce 2017 utekl do zahraničí, stále pobývá v Belgii a ve Španělsku mu i nadále hrozí zadržení. Junqueras zatím nedosáhl toho, aby soudy použitím zákona o amnestii zrušily zákaz, kvůli kterému nemůže zastávat veřejné funkce.
čtk, tb