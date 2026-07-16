Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, podle jeho hnutí je to "manželská krize"
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl dnes Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Podle Radiožurnálu policisté poslanci zabavili také několik střelných zbraní. Státní zástupce ve čtvrtek odpoledne uvedl, že v případu poslance SPD prověřuje policie podezření z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se odehrál minulý týden, uvádí Radiožurnál. Policie podle něj následně vykázala Foldynu na 14 dní z domu na okraji Děčína a zakázali mu, aby ženu jakkoli kontaktoval. Vykázání z domu poslanec potvrdil, když ho Radiožurnál ve středu zastihl ve Sněmovně. O detailech ale mluvit odmítl. Na otázku, jestli se cítí být nevinný, třikrát zopakoval: "Jistě", uvedl Radiožurnál. Foldynova manželka Radiožurnálu řekla, že nemůže nic říci, má embargo od policie.
SPD na situaci zatím nebude reagovat. Mluvčí hnutí Lenka Čejková Respektu napsala, že je potřeba počkat na výsledek vyšetření policie. "Podle informací, které nám sdělil pan poslanec Foldyna, se jedná o vyvrcholení určitě manželské krize po čtvrt století soužití. Pan poslanec Foldyna nám sdělil, že se nejednalo o fyzické násilí," sdělila Čejková.