Soud označil volby na Moldavě za neplatné, někteří lidé nemohli hlasovat
Ústecký krajský soud označil hlasování ve volbách do zastupitelstva Moldavy na Teplicku za neplatné. Nezákonné podle soudu bylo to, že někteří voliči nebyli připuštěni k hlasování. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Starosta krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí.
Pokud soud prohlásí hlasování za neplatné, opakuje se samotné hlasování, voliči házejí znovu lístky do uren. Ze zákona to není opakování voleb, protože kandidátní listiny i registrované strany zůstávají v platnosti. Také před čtyřmi lety se v Moldavě v Krušných horách hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.
Moldavy se letos týkaly dvě stížnosti na komunální volby. Ty v malé obci u hranic s Německem vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna. Několik z lidí vyškrtnutých ze seznamu voličů se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl. Na soud se obrátilo SNK a Hlas obce.
Podstatou případu je podle soudu nezákonné vyloučení navrhovatelů Josefa Houdka a Tomáše Houdka z možnosti projevit při hlasování vůli. Náprava takové vady nevyžaduje nové sestavení kandidátních listin nebo opakování jejich registrace. Nestačí však ani nový součet již odevzdaných hlasů, neboť hlasy obou lidí odevzdány nebyly a soud je nesmí sám doplnit. Přiměřeným typem nápravy by při splnění podmínek pro vyhovění byla podle názoru soudu neplatnost hlasování a jeho opakování, jakožto nejmírnější odpovídající zásah, uvedl soud.
Moldava pro život získala ve volbách konaných 9. a 10. října pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají po dvou křeslech. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala.