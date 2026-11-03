Sněmovní výbor podpořil zvýšení rozpočtu pro školství
Sněmovní výbor v úterý podpořil návrh rozpočtu ministerstva školství na příští rok s výdaji 292,1 miliardy korun. Částka je o 8,1 miliardy korun vyšší než schválená na letošek. Opozice pokládá rozpočet školství za udržovací, výtky zaznívaly například k objemu peněz na vysoké školy. Jan Berki (STAN) neprosadil doporučení plénu, aby zvýšilo objem peněz mimo jiné na růst kapacit vysokých škol v regionech s nižším podílem vysokoškoláků, na opravy budov přímo řízených organizací, na vzdělávání učitelů a na výzkum.
Za nedostatečný označila návrh školského rozpočtu stínová ministryně ODS Renáta Zajíčková. "Na rozvoj našeho vzdělávání rozpočet rezignuje," řekla. Lidovec Jiří Vojáček má za to, že školství není pro vládu nějak zásadní prioritou. "Současná vláda bohužel spíše preferuje betonářskou lobby než věci, které by mířily někam na budoucnost, rozvoj a modernizaci země," míní. Ministr školství Robert Plaga (ANO) upozorňoval na výrazný pokles peněz krytých příjmy z Evropské unie. Národní část rozpočtu školství tak podle něho roste meziročně o 16,1 miliardy korun.
Na vysoké školy má jít příští rok asi 35,9 miliardy korun, v meziročním srovnání jde o pokles o 290 milionů korun. "Rozpočet pro vysoké školy je absolutně nedostatečný," řekl bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jenž kritizoval rozevírání nůžek mezi regionálním a vysokým školstvím. Na regionální školství a přímo řízené organizace je v návrhu školského rozpočtu 224,64 miliardy korun, o 17,58 miliardy korun víc než letos.
Plaga naopak poukazoval na to, že vysokoškolský rozpočet neobsahuje jednorázové položky a končí také poslední investiční program, jenž začal před osmi lety. Zdůraznil, že příspěvek na vzdělávání se meziročně zvýší o miliardu korun a pokrývá demografický nárůst způsobený silnějším populačním ročníkem.
Opoziční kritika zaznívala také k poklesu částky na výzkum asi o 900 milionů korun na 23,73 miliardy korun. Podle Miroslava Ševčíka (za SPD) je ale třeba podporu změnit. "Jsou financovány záležitosti, které nepřináší prakticky nic," uvedl.
Návrh školské kapitoly předpokládá vynaložení 2,72 miliardy korun na investice, o 690 milionů korun víc než letos. Na svazkové školy má jít 600 milionů korun, v dalších letech by to měla být podle Plagy miliarda korun. Svazkové školy nezřizuje jedna obec, ale skupina obcí sdružená v dobrovolném svazku. "Snažíme se nastartovat státní podporu do přehlcených lokalit, kde svazkové školy dávají smysl," podotkl.