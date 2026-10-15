Soud dostal návrh na přezkum voleb v Mostu, podal ho neúspěšný kandidát
Ústecký krajský soud obdržel návrh na přezkum voleb v Mostu. Na justici se obrátil kandidát vítězného uskupení, který se do zastupitelstva nedostal. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Návrhy dostal soud také z Chomutova a z Kryr na Lounsku. Na správní soudy se mohou lidé obracet do 23. října.
Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST ve volbách na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Podle něj by při správném sečtení hlasů získal ProMOST 23 mandátů, takže by byl zvolen. Má za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly zapsány jako nula, uvedl v návrhu.
Primátor Marek Hrvol (ProMOST) řekl, že o podání návrhu ví, ale nijak to neovlivňuje jednání o koalici s ANO, se kterým hnutí vládlo v uplynulém volebním období. "Jde tam o mandát, takže jsme s podáním návrhu souhlasili. S ANO jednáme dál," uvedl.
Z Chomutova přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové, která řekla, že má pochybnosti ohledně spočítaných hlasů v jednom volebním okrsku. Z Kryr podal návrh na přezkum voleb místostarosta Petr Ulke, lídr na kandidátce uskupení Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice, které volby vyhrálo. K věci se nechtěl vyjádřit.
Soudní dohru už měly letošní volby v Moldavě, kde starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů. Podle něj na úřad přicházeli neznámí lidé s nově podepsanou nájemní smlouvou a chtěli se stát novými obyvateli Moldavy. Vyškrtnutí voliči zavolali policii, se kterou sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Ústecký krajský soud v pondělí rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů na Moldavě. Na soud se obrátilo ještě dalších 17 lidí s návrhem na opravu nebo doplnění stálého seznamu voličů obce Moldava. Tento návrh soud zamítl. Volby v obci by se musely konat znovu, pokud někdo podá návrh na jejich opakování a soud takovému návrhu vyhoví.
Policie eviduje v Ústeckém kraji devět případů souvisejících s volbami. "Prověřujeme je z trestněprávního hlediska. Vzhledem k tomu, že se některé z těchto případů nacházejí teprve v počáteční fázi prověřování, nebudeme k nim v tuto chvíli poskytovat bližší informace ani je dále specifikovat. Jejich zveřejnění by mohlo ohrozit či zmařit probíhající úkony trestního řízení," řekl policejní mluvčí Tomáš Frolík.
Po volbách v roce 2022 dostal soud podněty na volby v Děčíně, Krupce, Teplicích a Loučné pod Klínovcem a Moldavě. Zamítl všechny návrhy s výjimkou Moldavy. Tam se volby opakovaly v lednu 2023.