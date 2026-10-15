Praha: Týmy STAN a Spolu se neshodly na obsazení financí
Vyjednávací týmy pražského STAN a Spolu (ODS, TOP 09) se na čtvrtečním jednání shodly v otázkách dopravy, školství a bydlení. Shodu naopak zatím nenašly v tom, kdo získá gesci financí. Zástupci stran to po jednání řekli novinářům. STAN se v pondělí sejde se zástupci Prahy sobě a Pirátů kvůli možnému vstupu třetího partnera do koalice, Spolu se s nimi scházet nehodlá a rozhodnutí nechává na Starostech. STAN podle svého lídra Petra Hlaváčka brzy oznámí, o jakém koaličním formátu chce dále jednat.
"Máme shodu v tom, co se má stavět - dopravní infrastruktura, školství a bydlení," řekl dnes Hlaváček. "V čem máme nejasnost je, kdo drží finance," uvedl dále. Dodal, že k programovým otázkám se začnou scházet programové týmy obou uskupení. Koaliční prohlášení by podle něj mělo zahrnovat ne jen obecné teze, ale i konkrétní projekty se závazkem zajistit jejich financování.
Lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že obě uskupení si chtějí ponechat gesce, které měly doposud, protože k nim vzájemně neměly výhrady. Jmenoval územní rozvoj a školství pro STAN a infrastrukturu, sociální věci a zdravotnictví pro Spolu. Kdo bude mít ve své správě dopravu, bude záležet i na tom, zda do koalice vstoupí ještě třetí strana. "Kdyby to byla Praha sobě, tak Adam Scheinherr mockrát deklaroval, že chce být primátor pro dopravu a koordinaci dopravních staveb. Jinak pro nás je to velmi zajímavá gesce, které se rádi zhostíme," řekl Hlaváček.
STAN se zároveň začátkem příštího týdne sejde se zástupci Prahy sobě a Pirátů o možném zapojení třetího koaličního partnera. "My přijdeme s nějakou nabídkou a uvidíme, jak kolegové budou reagovat," řekl Hlaváček.
Spolu se s Prahou sobě a Piráty podle Portlíka scházet nehodlá. "My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, že je pro nás preferovaná varianta koalice Spolu a STAN," řekl. Dodal, že případné přibrání třetího partnera do koalice je na STAN jako na vítězi voleb. "Myslím, že vám brzy řekneme, jestli směřujeme ke dvojkolejné nebo trojkolejné verzi," řekl k tomu Hlaváček. Dodal, že se kloní k širší koalici, která by zastupovala větší spektrum voličů.
Hlaváček doplnil, že se v pátek sejde s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO). Budou řešit témata, kvůli kterým je nutné změnit zákon, jako je krátkodobé ubytování typu Airbnb či mýtné. "Vnímáme, že máme politické neshody, ale věci, které jsou ve prospěch Pražanů, můžeme významnou měrou sdílet a byla by škoda, aby se v Parlamentu zákonné úpravy blokovaly," řekl Hlaváček. Koaliční spolupráci s ANO obě uskupení vyloučila.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.