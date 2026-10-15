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17:25

Velitel kybernetických sil Haratek navzdory Zůnovi zůstává ve funkci

Šéf Velitelství informačních a kybernetických sil Radek Haratek nadále pokračuje ve funkci , přestože ho měl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pokyn ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) odvolat. O ministrově pokynu ve středu informoval Ekonomický deník s odkazem na Zůnovu odpověď na interpelaci poslance Pavla Růžičky (ANO).

"Brigádní generál Haratek má plnou důvěru náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Miroslava Hlaváče a plní úkoly vyplývající z jeho funkce. K dalším spekulacím či interním personálním otázkám se nebudeme vyjadřovat," uvedla mluvčí armády Gabriela Kugler. 

Generální štáb ovšem podle Ekonomického deníku neodpověděl přímo na otázku, zda Hlaváč hodlá splnit Zůnův pokyn k odvolání. Haratkovi podřízení pracovali na dvou projektech, které prověřovala Vojenská policie. Kauzy Karel a Volby 2025 se týkaly činnosti armádních informačních a kybernetických sil.

V projektu Karel v dubnu 2024 armáda monitorovala mediální prostředí s cílem zlepšit svou strategickou komunikaci. Volby 2025 byly podle armády interním cvičením zaměřeným na analýzu informačního prostředí před sněmovními volbami. Růžička loni armádu obvinil ze shromažďování informací o politicích a občanech. Tehdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka to odmítl.

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Vojenská policie podle Zůnovy odpovědi z minulého týdne shromáždila listinné a elektronické materiály, které se týkaly zmíněných projektů. Zjistila, že úkoly vzešly od Haratka, který tak nerespektoval úlohu nižších stupňů velení, a tyto činnosti byly navíc prováděny mimo plánovanou přípravu útvaru. Vojenská policie podle Ekonomického deníku dospěla k závěru, že mohly být porušeny vojenské předpisy ve vztahu k zásadám velení a řízení, nikoho ale neobvinila a věc předala velení armády ke kázeňskému projednání.

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v souvislosti s kauzou na síti X uvedla, že má k Zůnově postupu zásadní výhrady. Připomněla, že se činností vojenských informačních a kybernetických sil zabývala již za svého působení v čele resortu a k postupu generála Haratka měla vážné výhrady. Zpochybnila však způsob, jakým se nynější ministr rozhodl jeho odvolání řešit.

Černochová upozornila, že podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany rozhoduje o služebním zařazení velitelů sil ministr. Zůny se proto dotázala, zda pravomoc odvolat Haratka náleží jemu, nebo náčelníkovi generálního štábu. Pokud rozhodnutí přísluší ministrovi, požaduje vysvětlení, proč jeho provedením pověřil Hlaváče a proč by měl náčelník generálního štábu nést odpovědnost za ministrovo personální rozhodnutí.

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