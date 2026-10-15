Sněmovna podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí
Tresty za narušování životního prostředí se možná výrazněji zvýší, a to až na deset let vězení. Předpokládá to vládní novela trestního zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha vychází z unijní legislativy. Mění vymezení současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně postihování takzvaných ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. Novelu posoudí ústavně-právní výbor.
V Česku spadá většina protiprávních činů proti životnímu prostředí pod přestupky, což podle tvůrců předlohy budí kritiku. Nízká je i efektivita postihování. V letech 2000 až 2024 byla za environmentální trestné činy odsouzena stovka lidí a osm firem. Lidé odešli od soudu nejčastěji s podmíněným, případně peněžitým trestem. Jen ve dvou případech je soudci poslali za mříže. Nejvyšší peněžitý trest pro firmu činil 600 000 korun.
Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí. Zahrnuje úmyslné zničení nebo trvalé či závažné poškození půdy, vody, ovzduší nebo ekosystému, a to ve značném rozsahu, na značném území nebo s velkými náklady na odstranění následků. Vztahoval by se i na mimořádně hodnotné ekosystémy a stanoviště v evropsky chráněné lokalitě nebo v ptačí oblasti. V základní sazbě za něj má hrozit dva až osm let vězení.
Na tři až deset let by se podle předlohy sazba zvýšila u členů organizovaných skupin, při porušení důležité povinnosti vyplývající z povolání nebo funkce, při získání značného prospěchu nebo způsobení těžké újmy na zdraví nejméně dvou lidí nebo smrti. Trestná má být už příprava činu.
Vedle úmyslné ekocidy chce zákon postihovat rokem až šesti lety za mřížemi ekocidu spáchanou z nedbalosti. Při porušení důležité povinnosti to má být dva až osm let. U méně závažných případů poškození a ohrožení životního prostředí se zvyšuje základní sazba na šest měsíců až pět let u úmyslu a šest měsíců až tři roky u nedbalosti. Při způsobení těžké újmy na zdraví nejméně dvou lidí či smrti má být rovněž možné uložit až desetiletý trest.
Mezi novými trestnými činy je dále nedovolené provedení záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí a neoprávněná recyklace lodi. Za obojí má v základní sazbě hrozit půl roku až pět let odnětí svobody.
U nedovolené výroby a jiného nakládání s radioaktivní, jinou vysoce nebezpečnou látkou nebo s jaderným materiálem má být výslovně trestné i jejich ukládání, přepravení a zpracovávání. K trestnému činu poškození vodního zdroje nově přibude neoprávněný odběr vody, přičemž základní sazba se zvýší podle novely až na tři roky vězení. Sazby mají vzrůst také u neoprávněného nakládání s odpady nebo chráněnými živočichy, u vypuštění znečišťujících látek a u poškození lesa.