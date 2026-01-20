Sněmovní výbor se začal zabývat žádostí o vydání Babiše a Okamury
Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začal zabývat soudní žádostí o vydání předsedy vlády a hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Babiš na jednání dorazil, novinářům se ale vyhnul. Následně budou členové výboru posuzovat žádost soudu o vydání předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury. Doporučení plénu k oběma žádostem by měl výbor dát až za dva týdny. Očekává, se, že Sněmovna Babiše a Okamuru tentokrát ke stíhání nevydá.
"Vyslechneme si pana Babiše a potom pana Okamuru a samozřejmě to by se potom mělo promítnout ve zpravodajských zprávách," řekla novinářům při příchodu na jednání předsedkyně výboru Helena Válková (ANO). Doporučení by podle ní měl výbor přijmout na příští schůzi. K Babišově případu Válková podotkla, že jde o nestandardně dlouhé trestní řízení, což podle ní nesvědčí o rychlosti justice.
Babiš a Okamura by měli podle člena výboru za STAN Karla Dvořáka osobně sdělit poslancům, zda chtějí, nebo nechtějí být vydáni. "A zajímalo by mě, zda existují a jak oni formulují důvody pro to, proč by případně vydáni být neměli. Zda zpochybňují nezávislost české justice, mají obavy z nespravedlivého stíhání," řekl někdejší náměstek ministra spravedlnosti. Podle něj pro nevydání není důvod, protože imunita neexistuje - jak řekl - kvůli dotační rozkrádačce nebo rasistickým plakátům. Další z příchozích Matěj Gregor z koaličních Motoristů nechtěl záležitost komentovat před tím, než vyjádření lídrů ANO a SPD vyslechne.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s případem předloňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Členové výboru už dostali příležitost nahlédnout do obou trestních spisů. Soudy je doručily na žádost výboru loni v listopadu do Sněmovny.