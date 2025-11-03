0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
09:05

Sněmovna je zpět. ANO, SPD a Motoristé sobě v ní dnes podepíší koaliční smlouvu

Dolní komoru Parlamentu dnes čeká obnovení činnosti. Poprvé od voleb v lavicích usednou noví poslanci a poslankyně a zvolí si nové vedení. Třetím nejvyšším ústavním činitelem se má stát Tomio Okamura, jasno je i o dalších postech ve vedení: Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS), Jiří Barták (AUTO) a Vít Rakušan (STAN) jsou nominováni na místopředsedy. Rakušan kvůli souběhu funkcí zatím nechá své místo prázdné, dokud bude ministrem. Současně dnes lídři budoucí vlády podepíší koaliční smlouvu.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE