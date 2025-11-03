Sněmovna je zpět. ANO, SPD a Motoristé sobě v ní dnes podepíší koaliční smlouvu
Dolní komoru Parlamentu dnes čeká obnovení činnosti. Poprvé od voleb v lavicích usednou noví poslanci a poslankyně a zvolí si nové vedení. Třetím nejvyšším ústavním činitelem se má stát Tomio Okamura, jasno je i o dalších postech ve vedení: Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS), Jiří Barták (AUTO) a Vít Rakušan (STAN) jsou nominováni na místopředsedy. Rakušan kvůli souběhu funkcí zatím nechá své místo prázdné, dokud bude ministrem. Současně dnes lídři budoucí vlády podepíší koaliční smlouvu.
Mohlo by vás zaujmout: