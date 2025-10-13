Sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, za Babišovo ANO jedná s opozicí Alena Schillerová
Nová Poslanecká sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, oznámil dnes ve videu na facebooku předseda ANO Andrej Babiš. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová dnes začne jednat s opozicí, které ANO nabízí vedení osmi výborů, tří komisí a jedné stálé delegace.
V končícím období bylo místopředsednických pozic v dolní parlamentní komoře šest. ANO mělo dva, a to Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Funkci místopředsedy Sněmovny dále zastávali Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).
Babiš také uvedl, že bude dnes s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a s čestným prezidentem strany Filipem Turkem jednat v 15:00. Do centrály ANO na pražském Chodově už dnes ale šéf hnutí dorazil zhruba v 09:20, a to elektromobilem.
V pátek bude Babiš hovořit se zástupci ochránců přírody o resortu životního prostředí.
čtk, tb