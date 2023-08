Slovenští policisté provedli razii v tajné službě. Převrat, reaguje Fico

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Policisté ze slovenské Národní kriminální agentury (NAKA) provedli zásah v budově slovenské rozvědky SIS a Národního bezpečnostního úřadu i v domě šéfa SIS Michala Aláče. V kauze Rozuzlení figuruje jako obviněný, kromě něho ještě policie obvinila podnikatele Petra Košče (který je hledaný) a další dva bývalé členy tajné služby plus ještě dva policisty - ti byli členy týmu Oblúk na policejní inspekci, který v minulosti vyšetřoval právě příslušníky NAKA.

A NAKA má za to, že jejich úkolem bylo mařit jim práci. Všechny muže policisté viní ze založení zločinecké skupiny, z maření spravedlnosti a zneužití pravomoci veřejného činitele. Aláč je právě na zahraniční cestě, kterou přerušuje a na policejní výslech se dostaví v pátek dopoledne.

Kromě něj policisté v jiné větvi kauzy obvinili šéfa NBÚ Romana Konečného a Aláčova předchůdce Vladimíra Pčolínského. Ty viní ze zneužití pravomoci veřejného činitele, když se údajně zbavovali nepohodlných kolegů a podřízených.

Čtvrteční akce policistů z NAKA přišla týden po zadržení a obvinění bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpára, toho času kandidáta na poslance za stranu SMER Roberta Fica. Je viněn z korupce.

Veřejně dostupné informace jsou zatím skoupé. Na Slovensku je šest týdnů před volbami a klíčová otázka zní, jak a zda dění kolem tajné služby souvisí s politikou. Pokud to tak bude, pravděpodobné je, že půjde o Roberta Fica a jeho okolí. Lídr předvolebních průzkumů a bývalý premiér už také ohlásil, že jde o policejní převrat.

Prezidentka Zuzana Čaputová - kterou Fico ve snaze vyburcovat své voliče označuje za hlavu tohoto policejního spiknutí - vyzvala premiéra Ľudovíta Ódora, ať svolá bezpečnostní radu státu. Jí jmenovaný premiér však míní, že dokud nemá veřejnost ani sami politici dost informací, nemá takové zasedání cenu a šlo by o další politizaci už tak velmi citlivé kauzy. Tomáš Brolík

V Kanadě muselo být evakuováno město Yellowknife s 20 tisíci obyvateli. Příčinou jsou nekontrolovatelné lesní požáry, které se k němu blíží a pravděpodobně ho zasáhnou o víkendu. Vedení STAN nominovalo jako lídry do nadcházejících eurovoleb Danuši Nerudovou a Jana Farského. Nominaci schválilo stranické předsednictvo, definitivně musí rozhodnout celostátní výbor STAN, který bude zasedat koncem léta. Bývalá prezidentská kandidátka bude volební jedničkou. Hospodářské společenství západoafrických států ECOWAS oznámilo, že je připraveno provést intervenci do Nigeru. Představitel organizace Abdel-Fatau Musah obvinil nigerijskou juntu, jež svrhla tamního prezidenta Mohameda Bazouma, hraje „hru na kočku s myší“ a vyhýbá se přímým rozhovorům o řešení situace. „Vojenské i civilní síly západní Afriky jsou připraveny splnit svoji povinnost,“ prohlásil Musah před náčelníky generálních štábů jednotlivých členských zemí. Ministryně obrany Jana Černochová oznámila, že vyjednávání o nákupu stíhaček F-35 je ve finále. Výsledek by měl být představen vládě a předsedům parlamentních stran v řádu týdnů. Maximální hodnota kontraktu by měla činit 5,62 miliardy dolarů (zhruba 124 miliard korun).

