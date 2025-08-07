Slovensko podle reportéra navštívil muž, jenž byl spojován s možným převratem
Slovensko na konci července navštívil velitel vojenské jednotky Gruzínská legie Mamuka Mamulašvili, kterého slovenští vládní politici letos v lednu spojovali se snahami o údajný převrat na Slovensku v souvislosti s mohutnými protivládními demonstracemi. O návštěvě Mamulašviliho informoval válečný reportér Tomáš Forró. Zástupci slovenské vlády přitom dříve tvrdili, že stát Mamulašvilimu zakázal vstup do schengenského prostoru včetně Slovenska. Nyní slovenské úřady tvrzení o přítomnosti Mamulašviliho v zemi nekomentovaly.
Nahrávku z rozhovoru s Mamulašvilim z prostranství u úřadu slovenské vlády zveřejnil Forró. Uvedl rovněž, že Mamulašvili nemá zákaz vstupu do schengenského prostoru. O zařazení Mamulašviliho na seznam osob se zakázaným vstupem do unijního prostoru bez hraničních kontrol dříve hovořil například slovenský premiér Robert Fico a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Ten dnes na sociální síti napsal, že když vůdce Gruzínské legie netuší, že by mohl být monitorován, je to nejlepší důkaz dobré práce bezpečnostních složek státu. Uvedl rovněž, že aktivističtí novináři se opět předhánějí v šíření konspirací, které nemají nic společného s realitou.
Slovenská civilní tajní služba SIS podle tisku uvedla, že nebude komentovat postupy a taktiku zpravodajské činnosti v souvislosti s konkrétní osobou a jejím pohybem na Slovensku. Rovněž psala o šíření spíše spekulacích než faktů. Fico v lednu obvinil opozici z přípravy převratu na Slovensku a také z plánu okupovat vládní budovy. Tvrdil rovněž, že v zemi působí Gruzínská legie, která je podle Fica pod kontrolou ukrajinské rozvědky. Slovenská opozice tehdy obvinění ze strany premiéra opakovaně odmítla a tvrdila, že se Fico pouze snaží odvádět pozornost od problémů své vlády a od toho, že neřeší palčivé otázky slovenské společnosti. Slovenská vláda tehdy čelila mohutným občanským demonstracím, které odstartovala prosincová schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož země v únoru 2022 vojensky napadla Ukrajinu.
