7. 8. 2025

Rusko si předvolalo italského diplomata kvůli údajné protiruské kampani

Rusko si předvolalo italského chargé d'affaires Giovanniho Scopu, aby mu předalo protest kvůli údajným nepřiměřeným reakcím Říma a údajné protiruské kampani v italských médiích, mimo jiné v souvislosti s nedávným zrušením vystoupení ruského dirigenta Valerije Gergijeva. O úterním předvolání diplomata dnes podle tiskových agentur informovalo ruské ministerstvo zahraničí.

Ruská diplomacie si stěžovala na "nechutná protiruská prohlášení" a "nepřiměřenou reakci" Říma na ruský seznam lidí, kteří se dopustili údajných nenávistných vyjádření proti Rusku. Na tento seznam Moskva zařadila také italského prezidenta Sergia Mattarellu, ministra zahraničí Antonia Tajaniho a ministra obrany Guida Crosetta. Řím si minulý týden kvůli seznamu předvolal ruského velvyslance v Římě a italská premiérka Giorgia Meloni ho ostře odsoudila.

Protiruské aktivity mainstreamových médií v Itálii přispívají ke zhoršování krize v rusko-italských vztazích, uvedlo podle agentury TASS ruské ministerstvo. Postěžovalo si přitom na "rusofobní útoky s plnou podporou italských vládních kruhů". "Právě v této tíživé atmosféře bylo možné nedávné zrušení vystoupení dirigenta Gergijeva v Itálii," uvedlo dnes ruské ministerstvo.

Několik dní po zrušení koncertu, který se měl konat na konci července na festivalu u Neapole, šéf italské diplomacie nařídil předvolání ruského velvyslance zejména kvůli zařazení prezidenta Mattarelly na seznam "rusofobů". Mattarella byl přitom na seznam zařazen kvůli únorovému projevu, v němž přirovnal Rusko k nacistické Třetí říši.

Za italského prezidenta se postavila i Meloni, která je rozhodnou podporovatelkou Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi a odsoudila krok Moskvy jako "propagandistickou operaci", jejímž cílem je odvést pozornost od agresivního počínání Ruska.

Gergijev, který je přítelem ruského prezidenta Vladimira Putina, v minulosti neodsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, což vedlo v březnu 2022 ke konci jeho kariéry šéfdirigenta Mnichovských filharmoniků. Gergijev od té doby v Evropě nevystupoval, záhy po začátku invaze mu vystoupení zrušili i organizátoři festivalu Dvořákova Praha. Od prosince 2023 je Gergijev ředitelem moskevského Velkého divadla.

čtk

