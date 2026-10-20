Šéf TOP 09 z odchodu jihomoravských spolustraníků k lidovcům nařkl Grolicha
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vidí za odchodem části jihomoravských členů TOP 09 k lidovcům koordinovanou akci předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha. Jde to proti snaze opozice spojit se proti ANO, uvedl Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. Strana podle něj nějakou dobu věděla, že šéf lidovců láká k sobě i členy dalších stran, o koordinované akci podle něj svědčí, že obdobné informace přišly i z dalších moravských krajů. "Pokládám to za nebezpečnou hru předsedy Grolicha, protože to rozbije opoziční jednotu," uvedl Havel. Grolich ČTK napsal, že o nespokojenosti členů jihomoravské TOP 09 Havel věděl už dlouho a neřešil to.
Podle místopředsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila dělá Grolich budoucí spolupráci opozičních stran medvědí službu. Podle Havla voliči v komunálních a senátních volbách vznesli požadavek, aby opozice spolupracovala tak, aby za tři roky vystřídala vládu Andreje Babiše (ANO). "Máme vyšší cíl, chceme vystřídat Andreje Babiše u vlády. Aktuální kroky Jana Grolicha však odvádějí pozornost od toho podstatného - porážky ANO a SPD ve volbách, což se nám podařilo," poznamenal Havel s tím, že tričko jeho spolustraníci převlékají potom, co ve volbách uspěli za TOP 09. "Půtky jako přetahování členů nepřispívají k atmosféře, ale já jsem přesvědčen, že orel mouchu nechytá," uvedl.
Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka informoval, že se rozhodl stranu opustit a přidat se ke KDU-ČSL. Stejně tak učiní i někteří další členové jihomoravské TOP 09. Podle Sovky stranu opustí asi 30 lidí, z nichž se někteří plánují přidat k lidovcům. "Není to exodus jihomoravské organizace, je to zlomek členů," reagoval Havel s tím, že odchody a přechody jsou v životě stran normální, ale znamená to hrozbu budoucí spolupráce.
Grolich ho o žádnou schůzku nepožádal a TOP 09 se podle Havla nachází v dobré kondici. Zmínil liberální program strany s tím, že za odchody mohly být i konzervativnější postoje některých členů. Jihomoravskou organizaci TOP 09 navštívil v pondělí.
TOP 09 má v jihomoravském krajském zastupitelstvu čtyři zastupitele, z nichž všichni jdou do klubu lidovců a tři z nich do strany vstupují. Kraj vede koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů pro jižní Moravu. V zastupitelstvu mají 35 mandátů z 65, 31 z nich připadá na Spolu.
Sovka je náměstkem jihomoravského hejtmana a zároveň starostou Branišovic na Brněnsku. "Vstupoval jsem do strany, která je kompetentní v hospodaření státu. Hodně jsem se toho naučil, našel spoustu přátel, ale nastal čas posunout se dále. S Honzou Grolichem se známe od komunální i krajské politiky, na spoustu věcí se díváme stejně. Cítím, že vedle něho vzniká něco, co je nadějí a příležitostí pro českou politiku," vysvětlil Sovka své rozhodnutí na tiskové konferenci v Brně.
Spolu s ním odchází z TOP 09 i další členové, například krajský zastupitel Michal Doležel. "Členem jsem byl pět let. V poslední době jsem ztratil víru v to, že jde tuto stranu znovu nastartovat a vrátit jí sílu, kterou měla v době, kdy byla založena," řekl Doležel.
V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.