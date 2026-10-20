Bulhaři jdou volit v atmosféře nejasných útoků na lodě v Černém moři
Garrigue: Příští hlava státu se v tandemu s premiérem musí rozhodnout, jaký bude vztah Bulharska s Moskvou
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Dobrý den z Prahy, a tak trochu ze Sofie,
kde se lidé připravují na další z mnoha voleb za poslední roky, tentokrát na prezidentské. Bulharští občané budou už 25. října rozhodovat o tom, kdo se příštím prezidentem země stane. Pokud se žádnému z kandidátů nepodaří získat více než 50 procent, druhé kolo proběhne 1. listopadu. Volba nového prezidenta přichází v době, kdy je země zmítána velkým geopolitickým napětím i vnitropolitickou nestabilitou. Bulharsko, které je součástí Evropské unie a členem NATO, se hlavně v posledních týdnech ocitlo v centru konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. O tom svědčí i nedávné útoky ruských dronů v blízkosti bulharských vod. Země se také potýká s vysokou mírou korupčních kauz a s problémy spojenými s dodržováním právního státu.
Současná prezidentka Ilijana Jotova se ve funkci ocitla po rezignaci Rumena Radeva, který odchod z funkce nečekaně oznámil v lednu tohoto roku kvůli kandidatuře do parlamentních voleb. Nedlouho po své rezignaci totiž založil novou stranu Progresivní Bulharsko, s níž v dubnových volbách získal u voličů téměř poloviční většinu, a stal se tak premiérem země. Byly to mimochodem osmé parlamentní volby za posledních pět let. Že Radeva podpořila tak velká část občanů, znamenalo pro Bulharsko více jednoty, která v politicky rozpolcené společnosti chybí.
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