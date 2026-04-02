Šéf NATO Rutte jede za Trumpem, který ohlašuje odchod z Aliance
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte příští týden navštíví Spojené státy a setká se s prezidentem Donaldem Trumpem. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na mluvčího NATO a činitele Bílého domu. Rutte do Washingtonu vyrazí krátce poté, co Trump spojencům pohrozil možností amerického odchodu z NATO kvůli jejich odmítání podpořit USA ve válce proti Íránu.
"Mohu potvrdit, že generální tajemník bude příští týden ve Washingtonu na dlouho plánované návštěvě," citoval Reuters mluvčího aliance. Setkání s Trumpem potvrdil i zdroj z Bílého domu. Podrobnosti o Rutteho cestě zatím nejsou známy.
Trump ve středu v rozhovoru s britským deníkem The Telegraph prohlásil, že silně zvažuje odchod Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k jeho válce s Íránem. Šéf Bílého domu transatlantickou alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin.
Britský premiér Keir Starmer krátce po Trumpových slovech řekl, že jeho země uspořádá ještě tento týden schůzku zhruba 30 zemí, které jsou připraveny podniknout diplomatické a politické kroky k obnovení plavby v Hormuzském průlivu a zajištění její bezpečnosti.
Finský prezident Alexander Stub poté podle svého vyjádření v telefonátu Trumpa ujistil, že evropské země přebírají větší odpovědnost za chod NATO.
Rutte se zatím k Trumpovým slovům veřejně nevyjádřil. Jeho vztahy s americkým prezidentem jsou vnímány jako dobré a například jejich lednová schůzka v Davosu přinesla snížení napětí kolem Grónska, o jehož získání pro USA Trump předtím hovořil.
