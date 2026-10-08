Rusové zabili útokem na linkové autobusy u Kramatorsku přinejmenším třicet lidí
Třicet lidí dnes přišlo o život při ruském útoku na město Kramatorsk ve východoukrajinské Doněcké oblasti. Informoval o tom šéf regionální civilní a vojenské správy Vadym Filaškin na telegramu. Dalších 18 lidí je zraněných. Prokuratura už dříve uvedla, že Rusové pravděpodobně použili klouzavé letecké bomby, které zasáhly dva linkové autobusy. Útok vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.
Kramatorsk a sousední Slovjansk se nacházejí poblíž frontové linie. Jde o poslední dvě důležitá města v Ukrajinou ovládané části Doněcké oblasti.
Filaškin oznámil, že kvůli prudkému zhoršení bezpečnostní situace nařídil úřadům v těchto městech, aby zastavily provoz veřejné dopravy. "Rusové cíleně útočí na civilisty. Autobus s cestujícími je pro ně lákavým cílem právě proto, že jedním úderem lze zabít co nejvíce lidí," napsal na telegramu. "Dalším důkazem je dnešní tragédie v Kramatorsku, kde Rusové v jediném okamžiku zabili 30 lidí a dalších 18 zranili," dodal. Zveřejnil fotografie z místa útoku, na kterých jsou stěží rozpoznatelné trosky autobusů a kolem nich leží oběti.
Ve středu ruské střely s plochou dráhou letu zasáhly obytný dům v centru města Pryluky na severu Ukrajiny, kde podle nejnovějších údajů o život přišlo 22 lidí, včetně pěti dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dopoledne oznámil, že záchranná a pátrací operace na místě skončila.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
čtk, tb