Rusové si kvůli útoku na Ruský dům v Praze předvolali českého velvyslance
Ruské ministerstvo zahraničí si dnes kvůli útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala. Dalo mu najevo svůj protest, píše agentura TASS s odvoláním na mluvčí ruské diplomacie Mariju Zacharovovou. Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.
Ruská strana vyjádřila "hluboké znepokojení nad tímto incidentem," řekla také Zacharovová. Už dnes ráno ho označila za "barbarský čin".
Rusko podle mluvčí žádá, aby Česko provedlo "kompetentní vyšetřování tohoto trestného činu, našlo a potrestalo viníky a přijalo nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti ruských zastupitelských úřadů v Praze".
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury kdosi ve čtvrtek večer hodil několik zápalných lahví. Nikomu se nic nestalo a policie případ vyšetřuje pro podezření z poškození cizí věci. Útok odsoudilo české ministerstvo zahraničí nebo ministr vnitra Lubomír Metnar.
čtk, tb