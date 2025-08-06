Ruský dronový útok poškodil plynovod v ukrajinské Oděské oblasti
Ruský dronový útok dnes poškodil plynovod v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny. Na místě vypukl požár, informoval šéf místní administrativy Oleh Kiper. Útok se odehrál v okolí přístavu Izmajil v deltě Dunaje. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má útok narušit přípravy na topnou sezónu.
"V současnosti pokračují práce na vypuštění plynu ze systému," napsal Kiper na Telegramu s tím, že hasiči již požár uhasili. "V důsledku poškození páteřního plynovodu bylo dočasně odpojeno 2500 odběratelů," dodal.
Podle Zelenského zůstaly po útoku u obce Novosilske stovky rodin bez dodávek plynu. "Byl to záměrný útok na naše přípravy na topnou sezónu, naprosto cynický, jako každý ruský útok na energetiku," napsal ukrajinský prezident na Telegramu.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci na dnešek podniklo útok 45 drony. Z toho 36 strojů bylo sestřeleno nebo zneškodněno prostředky elektronického boje. Devět bezpilotních prostředků zasáhlo cíle na celkem třech místech, dodalo letectvo.
Drony v noci na dnešek útočila také Ukrajina. Podle ruského ministerstva obrany zneškodnila protivzdušná obrana 57 dronů nad pěti ruskými oblastmi a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym.
čtk, maf