Rusko řeklo, že do útoku na jeho generála je zapojené i Polsko
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko. Uvedla to dnes agentura Reuters. Moskva tvrdí, že atentát nařídila Ukrajina s účastí Varšavy. O víkendu ruské úřady oznámily zadržení ruského občana v Dubaji, který podle ruských vyšetřovatelů na generála vystřelil. Ukrajina již dříve podíl na střelbě odmítla.
Ruská média uvedla, že muže, který se narodil v roce 1960, Spojené arabské emiráty předaly Rusku. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu. Ruský vyšetřovací výbor tvrdí, že útočník pracoval na pokyn ukrajinských tajných služeb, což Kyjev popírá.
Podle Interfaxu dva zadržení ruští občané začali o okolnostech útoku vypovídat. FSB podle ruské agentury tvrdí, že Polsko se podílelo na náboru střelce. FSB ovšem podle agentury Reuters nepředložila žádné ověřitelné důkazy pro své tvrzení.
Útočník podle ruských úřadů a médií v pátek několikrát postřelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domů na severozápadě Moskvy a poté z místa činu uprchl. Čtyřiašedesátiletý důstojník GRU skončil v nemocnici. Podle sobotních informací serveru Kommersant podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.
čtk, tb