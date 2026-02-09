Hongkongský magnát dostal dvacet let vězení za politické prohřešky
Soud v Hongkongu dnes poslal prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie na 20 let do vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Napsaly to agentury AFP a AP, podle níž je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Lai veškerá obvinění odmítá a může se odvolat. Spojené státy či Británie už dříve případ označily za politický a vyzvaly k okamžitému propuštění Laie. Naopak podle správce Hongkongu Johna Leeho je rozsudek důkazem vlády práva a přinese občanům velké zadostiučinění.
"Soud se domnívá, že celkový trest uložený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení," stojí podle AFP ve verdiktu. Výši trestu soud, který už v prosinci osmasedmdesátiletého aktivistu shledal vinným ze spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů, odůvodnil tím, že Lai byl vůdcem onoho spiknutí.
Podle agentury AFP po zahrnutí předchozích trestů dnešní rozhodnutí znamená, že Lai, kterému hrozilo až doživotí, by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi od konce roku 2020. Další odsouzení ve stejné kauze dostali tresty od šesti let a tří měsíců do deseti let vězení.
Laiův syn Sebastien trest označil za drakonický. "Znamená úplnou destrukci právního systému Hongkongu a konec spravedlnosti," míní. Jeho sestra Claire rozsudek považuje za krutý a je přesvědčena, že pokud bude naplněn, tak její otec zemře za mřížemi jako mučedník.
Za chladnokrevný útok na svobodu slova v Hongkongu označila dnešní rozhodnutí soudu lidskoprávní organizace Amnesty International. "Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti," uvedla zase Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch.
Zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pěti let a devíti měsíců za podvod. Proces s ním se podle agentur stal symbolem rychlého mizení svobody tisky v Hongkongu pod tlakem pročínské vlády.
Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.
čtk, tb