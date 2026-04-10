Ředitelé ČT a ČRo jdou dnes za Klempířem probrat poplatky
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se dnes sejdou s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Mají jednat o způsobu financování obou veřejnoprávních médií. Vláda chce zrušit vysílací poplatky, které televize a rozhlas dostávají od lidí a firem, a nahradit je penězi ze státního rozpočtu. Vedení obou médií s tím nesouhlasí.
Vláda má ve svém programovém prohlášení zrušení koncesionářských poplatků a převod financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Změna má nastat v příštím roce. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura nedávno řekl, že změně má v polovině letošního roku předcházet úprava, která od placení poplatků osvobozuje některé skupiny plátců - důchodce nad 75 let, nezaopatřené mladé lidi do 26 let a firmy. Další představitelé koalice ale avizovali, že chystaný poslanecký návrh ještě není konečný.
Česká televize spočítala, že v případě letošní úpravy, kterou zmínil Okamura, přijde na výběru poplatků o 2,1 miliardy korun, tedy třetinu příjmů. V případě deklarovaného návratu objemu financí před loňské zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun by šlo o zhruba 850 milionů. I to by ale podle Chudárka znamenalo omezení výroby a propouštění.
Český rozhlas vyčíslil výpadek příjmů v případě varianty, kterou zmínil Okamura, na zhruba 800 milionů korun, tedy třetinu rozpočtu. Zavoral i Chudárek považují návrh za likvidační a trvají na zachování dosavadního způsobu výběru poplatků. Argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.
čtk, tb