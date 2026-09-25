Ředitel újezdské školy, kde řádí salmonela, zvažuje rezignaci, ale nejdřív chce vrátit věci do pořádku
Ředitel Masarykovy základní školy (MZŠ) v Újezdu nad Lesy Libor Skala uvažuje o rezignaci. Zároveň však považuje za čestné, aby dění ve škole dovedl opět k normálnímu stavu. Poté se definitivně rozhodne. Skala to dnes řekl ČTK. Zhruba 250 dětí a dospělých, které se ve škole stravují, má zažívací potíže. Salmonela byla do dnešního dopoledne potvrzena u 22 dětí. Přibližně 40 osob je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. Pražská hygienická stanice (HSHMP) ve čtvrtek oznámila, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie.
Skala ve čtvrtek pro Blesk uvedl, že o rezignaci neuvažuje. "Přiznám se, že za posledních 24 hodin se můj názor na tuto otázku změnil. Asi by to pro mě bylo nejpohodlnější složit funkci a odejít na pracovní neschopnost, ale myslím si, že by bylo fér tuto situaci dotáhnout do normálu. A pak se uvidí," řekl ČTK Skala.
Odpovědnost za jídelníček, postup vaření a použití konkrétních surovin měl podle něho vedoucí jídelny, kterým je Matěj Novotný, a v případě jeho nepřítomnosti hlavní kuchařka. Skala vysvětlil, že zamýšlel Novotného přesunout na jinou pozici a má už vybranou novou vedoucí jídelny Janu Korytářovou. Tu podle něho lidé na sociálních sítích neprávem označují jako viníka celé situace. Nejde o první personální změnu ve školní jídelně MZŠ v posledních měsících.
V červnu ze školy odešla bývalá vedoucí školní jídelny. Novotný si podle ředitele v červnu přebral agendu a od července se stal vedoucím. "Přes léto všechno vypadalo v pořádku, ale jakmile se přiblížil začátek školního roku, tak se začalo ukazovat, že zdaleka nemá takový přehled o dění ve školní jídelně, jak jsme si mysleli. Tak jsme se začali poohlížet po nějaké náhradě a narazili jsme na paní Korytářovou," řekl Skala.
"Byla ve hře varianta, že by vedoucí byla paní Korytářová a on by byl ve funkci technologa stravování, nicméně ke změně ještě nedošlo. On je pořád vedoucí a momentálně si myslím, že vzhledem k vývoji událostí tu situaci budu řešit úplně jinak. Ale bylo by fér, kdybych to v první řadě probral s ním," doplnil Skala. Korytářová pro školu pracuje od 16. do 30. září na dohodu a přebírá si agendu.
S personálními změnami v jídelně chce Skala počkat na definitivní stanovisko HSHMP. Naznačil, že změna se nebude týkat pouze pozice vedoucího jídelny.
Jídlo do hlavní budovy a do mateřské školy bude podle Skaly od úterý dováženo od externího dodavatele. Jídelna ve vedlejší budově bude v provozu od úterý. Tam podle Skaly žádný problém zjištěn nebyl.
Jídelna v pondělí podávala uhlířské špagety, jejichž součástí jsou vejce. V pondělí odpoledne vypukly u některých dětí zažívací potíže. Podle údajů z dotazníků, který měli vyplnit všichni strávníci, bylo v úterý zle 240 dětem a deseti dospělým.
čtk, tb