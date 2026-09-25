Milánské letiště nově nese jméno Silvia Berlusconiho
Milánské letiště Malpensa dnes oficiálně přijalo do názvu jméno bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Nově nese název letiště Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, informovala agentura ANSA. Berlusconi zemřel ve věku 86 let v červnu 2023.
"Vědomí, že letiště Milano-Malpensa Silvio Berlusconi bude každý den vítat tisíce cestujících z celého světa, ve mně vyvolává hrdost a dojetí," řekla agentuře ANSA nejstarší dcera někdejšího mediálního magnáta Marina Berlusconiová, která je zároveň předsedkyní rodinného holdingu Fininvest a šéfkou největší italské vydavatelské skupiny Mondadori.
"Můj otec celý život hleděl vpřed a do budoucnosti. Ráda si představuji, že od dnešního dne bude jeho jméno vítat ty, kteří přijíždějí z jiných zemí, a vyprovázet ty, kteří odlétají vstříc novým cílům," dodala Berlusconiová.
O přejmenování letiště rozhodl úřad pro civilní letectví ENAC v roce 2024. Změnu názvu podpořila také středopravicová vláda, včetně strany Vzhůru Itálie (Forza Italia), kterou Berlusconi založil. Rozhodnutí vyvolalo kontroverze a oficiální přejmenování se zpozdilo kvůli právním námitkám milánské samosprávy vedené starostou Giuseppem Salou.
Berlusconi byl více než tři dekády jednou z hlavních postav italské vysoké politiky a opakovaně zastával post premiéra, kterým se stal poprvé v roce 1994. Jeho politický vliv ochabl po roce 2013, kdy ho Senát zbavil mandátu, protože byl odsouzen za daňové podvody.
Berlusconi byl nejdéle sloužícím italským premiérem navzdory skandálům kolem večírků plných sexu či obvinění z korupce. K nastartování i pokračování dlouhé politické kariéry tento mediální magnát využil své televizní sítě a ohromné bohatství.
čtk, tb