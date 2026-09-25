Opozice se podruhé pokusí odvolat vládu v úterý odpoledne
K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14:00, deset dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše (ANO) i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
Opoziční ODS, STAN, Piráti, lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce, justici, neziskový sektor a média. Okamura pokládá postup opozice za předvolební gesto.
Ke svržení vlády by opoziční tábor, pokud by se sešel v plném počtu 92 poslanců, musel přidat dalších nejméně devět hlasů. K vyslovení nedůvěry vládě je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
čtk, tb