Rakušan: Narušit fungování soudu je tvrdě za hranou

Úterním incidentem, během něhož zhruba osmdesát příznivců novinářky a dezinformátorky Jany Peterkové narušilo jednání pražského městského soudu, se zabývá vláda. Za skandování hesel typu “Zákon jsme my” a “Gestapo!” dav atakoval přítomné příslušníky justiční stráže a následně vylomil dveře do jednací síně. K roztržce vedl fakt, že část podporovatelů Peterkové nebyla z kapacitních důvodů do síně vpuštěna. Soud přerušil jednání a odpoledne Peterkové za šíření poplašné zprávy během pandemie uložil dvouletý podmíněný trest. Dva lidi policie zadržela.

Situaci nyní řeší vláda Petra Fialy - ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pozval na jednání kabinetu zástupce Vězeňské služby, pod kterou spadá justiční stráž, či Policejního prezidia. S nimi měli ministři (zasedání vlády se odehrálo až po uzávěrce newsletteru) probrat detaily úterních událostí - a v obecnější rovině pak to, jak jim v budoucnu předcházet a zároveň umožnit přístup veřejnosti na jednání soudů.

“Ta debata ale zároveň musí jít o patro výš,” říká ministr vnitra Víta Rakušana (STAN). “Když budu citovat Timothyho Snydera - musíme dokázat chránit instituce, ať si o nich myslíme cokoliv, protože zajišťují funkčnost demokratického státu. Narušení fungování soudu je tvrdě za hranou.”

Záběry ze soudu Rakušanovi podle jeho slov připomněly záběry z útoku na americký Kongres z ledna 2021 a jsou dalším důkazem rostoucího napětí v české společnosti. Znepokojeni incidentem jsou i další vládní politici. Řešení podle nich bude nutně komplexní a musí zahrnout i boj z dezinformacemi, mediální výchovu či debatu o trestání podobných skutků. Silvie Lauder

Ústavními soudci se stali Daniela Zemanová, Josef Baxa a Jan Wintr. Senát všechny tři první nominanty prezidenta Pavla schválil i přes názor ústavně-právního výboru, který plénu doporučil jen Jana Wintra. Ústavní soud (ještě ve starém složení) rozhodl, že přítomnost otce u porodu je součást rodinného života - a rodině, které bylo kvůli tehdy platným koronavirovým opatřením odepřeno, dal šanci na odškodnění. Emanuel Macron, který má ve zvyku pravidelné svět k něčemu vyzývat nebo ohlašovat velké přelomové iniciativy, tentokrát vybídl Evropu ke “strategickému probuzení” kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Francouzský prezident byl přitom jedním ze západních státníků, kteří prosazovali jednání s ruským diktátorem i v době, kdy ho východoevropští kolegové varovali, že je to k ničemu, a Putin tím jen získává čas k budování invazní armády. Mexický prezident AMLO prohlásil, že kdyby vznikl návrh na mírovou dohodu s drogovými kartely, které v zemi zavraždí desítky tisíc lidí ročně, tak by na návrh přistoupil. Místopředseda ODS Zdeněk Zajíček se stal šéfem Hospodářské komory, porazil Martina Pecinu a vystřídal Vladimíra Dlouhého; na stranickou funkci rezignuje. Británie se připravuje na znovuuvedení road-movie Thelma a Louisa v kinech. V Česku už takhle v kinech běží film Vesnička má středisková. Týmy ze Sevilly a Říma se v Budapešti utkají o vítězství v Evropské lize. Registrované partnerství bude v Česku možné uzavřít na všech matrikách, ale poslanci se zatím nedobrali ani konce úvodního kola při projednávání zákona o manželství pro stejnopohlavní páry. Vyšlo najevo, že z Encelada, měsíce Saturnu, uniká ohromný sloup páry - a astronomové dumají, zda by pod ledovou krustou planety nemohl být život.

