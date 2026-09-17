Rada vysokých škol nesouhlasí s návrhem jejich rozpočtu
Rada vysokých škol (RVŠ) nesouhlasí s návrhem rozpočtu veřejných vysokých škol a výzkumu, vývoje a inovací na rok 2027 a ve střednědobém výhledu. Navržené financování vysokých škol je podle ní nedostatečné, financování výzkumu je fakticky zmražené. Rada v usnesení požaduje zásadní revizi návrhu rozpočtu. Úspory v těchto oblastech podle ní představují omezení investic do budoucího ekonomického a společenského rozvoje ČR.
Vysoké školy by měly v příštím roce podle návrhu ministerstva financí pracovat se zhruba 35,9 miliardy korun, letos mají podle schváleného rozpočtu asi 36,2 miliardy korun. Na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí by podle návrhu MF mělo jít v roce 2027 z národních zdrojů 45 miliard korun, letos je to 43 miliard korun.
Na podfinancování vysokých škol upozorňují odborníci, RVŠ i Česká konference rektorů dlouhodobě. Vysoké školy žádaly kvůli silným populačním ročníkům na středních školách navýšení rozpočtu, aby se mohly připravit na zvyšování počtu studentů.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dříve uvedl, že se mu podařilo pro VŠ vyjednat meziroční nárůst o jednu miliardu korun ve střednědobém výhledu na rok 2028 a další jednu miliardu v roce 2029.
RVŠ s navrženou úrovní financování veřejných vysokých škol a výzkumu, vývoje a inovací zásadně nesouhlasí. "RVŠ považuje navržený vývoj financování vysokých škol za nedostatečný. Marginální nárůst nepokrývá očekávaný růst nákladů a znamená reálné snižování prostředků dostupných vysokým školám," uvedla rada v usnesení. Navržený střednědobý výhled podle ní fakticky znamená reálný pokles financování vysokého školství a výzkumu.
Podle rady je nepřijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a dlouhodobého hospodářského růstu Česka, aniž by tomu odpovídala státní rozpočtová politika. Rada proto požaduje zásadní revizi návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu.
"Sněm Rady vysokých škol odmítá, aby se nedostatečné financování vysokých škol a výzkumu stalo nástrojem konsolidace veřejných rozpočtů, neboť úspory v těchto oblastech představují omezení investic do budoucího ekonomického a společenského rozvoje České republiky," uvedla rada.
Ministerstvo školství by mělo v roce 2027 podle návrhu pracovat s výdaji asi 287,9 miliardy korun, meziročně o 1,4 procenta více. Plaga již dříve uvedl, že mu v návrhu chybí šest miliard korun, mimo jiné tři miliardy korun na soukromé a církevní školy.