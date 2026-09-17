Schodek klesne o jednotky miliard, dohoda podle Macinky umožní schválit rozpočet
Lídři ANO, SPD a Motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí na jednání vlády návrh státního rozpočtu na příští rok, řekl novinářům předseda Motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku, do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou.
V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard, řekl Macinka. Finální koaliční dohodu potvrdil i předseda koaliční SPD Tomio Okamura, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podle lídrů menších koaličních stran na základě jednání připraví konečný návrh zákona na pondělní zasedání kabinetu.
V rozpočtových jednáních neuspěli Motoristé s návrhem na obnovení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Podle Macinky se tak diskuse nejspíš jen posunula o rok. Na proplácení prvních tří dnů nemocenské ale trvá SPD. "Dneškem je to definitivně smeteno ze stolu, nadále se budou první tři dny nemoci proplácet, aby občané nemuseli přecházet nemoci," řekl šéf SPD Okamura.
Klesnout by neměly navrhované výdaje na obranu, jak Okamura zmiňoval před koaličním jednáním. Podle Macinky je potřeba dodržet závazek dát na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu.
"Koaliční partneři bohužel odmítli snížit výdaje na zbrojení, ale vybojovali jsme, že vojáci dostanou valorizaci platů a od příštího roku zvedáme všem občanským pracovníkům ministerstva platy o zhruba 5000 korun měsíčně," uvedl po jednání Okamura.
Motoristé původně hovořili o návrzích, které by rovnou snížily schodek na příští rok o 20 miliard. Odmítali jen kosmetickou změnu deficitu. Ve čtvrtek Macinka řekl, že koalice jednala o jejich podmínkách, které se nakonec naplnily. Počítá se s okamžitým poklesem deficitu o jednotky miliard.
Dalších 20 miliard pomohou uspořit opatření, která začnou účinkovat v příštím roce. Koalice je bude prosazovat vládními nařízeními, ministerskými vyhláškami, případně zákony, dodal. Za klíčový pokládá závazek ANO a SPD provést reformy, které sníží schodek rozpočtu o 60 miliard v roce 2028.
SPD je podle Okamury spokojená s dohodou o růstu důchodů v příštím roce. Blíží se částce 500 až 600 korun, kterou žádala. Přesnou výši oznámí vláda po schválení rozpočtu. Zákonná valorizace vychází podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na 270 korun. Vláda ji může zhruba o 300 korun navýšit.
Koalice podle Okamury počítá i se snížením dávek Ukrajincům o čtyři miliardy korun. "My požadovali úplné škrtnutí, což je dohromady asi 12 miliard," řekl Okamura.
Lídři hnutí ANO dnes jednání nekomentovali, Schillerová si podle Macinky a Okamury vyhradila na pondělí informování o přesných částkách.
Dosud návrh rozpočtu počítá se schodkem 389 miliard korun, což by byl druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021, kdy činil 419,7 miliardy korun. Výši schodku kritizovali zejména Motoristé, Macinka dnes hájil plánované snížení deficitu jen o 60 miliard korun v roce 2028 tím, že jeho strana nemá v koalici dostatečnou sílu na prosazení úspornějšího rozpočtu.
Schillerová (ANO) dříve řekla, že vidí prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Letos by výdaje státu měly převyšovat příjmy o 310 miliard korun.