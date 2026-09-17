Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let
Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka EK Ursula von der Leyen.
Nová norma rovněž obrací důkazní břemeno. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého počátku.
"Naše děti dnes přicházejí do styku s nejsofistikovanějšími technologiemi, jaké kdy byly vytvořeny. Technologiemi, které nebyly nikdy vyvinuty s ohledem na jejich blaho," uvedla předsedkyně Evropské komise během tiskové konference ve Štrasburku. "Vracíme rodičům kontrolu nad situací tím, že jim poskytujeme nástroje, které jim pomohou vést jejich děti bezpečnějším on-line světem," dodala.
Norma navrhuje, aby si děti mohly vytvářet samostatné účty na sociálních sítích až od 15 let. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Konkrétně by to znamenalo, že rodiče či opatrovníci by si mohli prostřednictvím svého účtu vytvořit takzvané miniúčty, ke kterým by děti měly přístup. To by jim umožnilo používat sociální sítě a platformy pro sdílení videí odpovídající jejich věku.
Děti od tří do 13 let nebudou moci používat sociální sítě, ale budou moci využívat speciálně navržené platformy pro sdílení videí vhodné pro děti, a to prostřednictvím účtů spravovaných rovněž jejich rodičem či opatrovníkem, stojí v prohlášení komise.
On-line platformy - jestliže chtějí být přístupné nezletilým - musí také dodržovat princip "safe by design". To znamená, že je třeba zabudovat bezpečnost a ochranu uživatelů přímo do základů jejich aplikací a algoritmů. Nové povinnosti by se přitom měly týkat všech on-line služeb, které uživatelům mladším 18 let poskytují jak sociální sítě, tak i služby pro sdílení videí, on-line videohry, AI společníky (AI companions) a chatboty.
V návrhu se hovoří zejména o zákazu návykových funkcí, zákazu nekonečného scrollování či zákazu push notifikací během hodin určených ke spánku. "Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost," říká Evropská komise.