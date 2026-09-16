Poláci vylovili z moře ruský dron s výbušninou
Dron, který v pondělí vyzvedla z Baltského moře polská armáda, byl výbušninou vybavený ruský stroj typu Gerbera 2. Podle agentur PAP a AFP to dnes uvedli polští činitelé. O nálezu bezpilotního letounu informoval v pondělí ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který hovořil o možnosti, že šlo o ruský stroj.
"Obsahoval hlavici s roznětkou. Podařilo se nám oddělit hlavici od samotného dronu a poté byla hlavice z bezpečnostních důvodů okamžitě zneškodněna přímo na pláži," řekl nyní prokurátor Bartosz Okoniewski. Předběžná zjištění podle něj ukazují, že se jednalo o vojenský dron Gerbera 2, který vyrábí a používá Rusko.
Zbytky dronu podle AFP prozkoumá polská armáda, aby zjistila, odkud se do Baltského moře dostal a co bylo jeho zamýšleným cílem. Kosiniak-Kamysz v pondělí uvedl, že armáda dron vylovila z moře poblíž obce Rusinowo a předpokladem je, že ho Rusko ztratilo během manévrů v Baltském moři.
Gerbera je typ dronů, které ruská armáda používá při náletech na Ukrajinu. Obvykle slouží jako klamné cíle ke zmatení a zahlcení protivzdušné obrany, ale mohou nést i výbušninu. Polsko a pobaltské země od ruské invaze na Ukrajinu opakovaně hlásí průniky bezpilotních letounů do svého vzdušného prostoru.
Litevský prezident Gitanas Nauséda v úterý uvedl, že stíhačky Severoatlantické aliance v noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron. Podle litevského ministra obrany Robertase Kaunase stroj nesl výbušné zařízení. Nauséda dnes podle agentury Reuters sdělil, že šlo o dron typu Gerbera. "S největší pravděpodobností nešlo o záměrnou akci proti Litvě. Pravděpodobně mířil na Ukrajinu, ale v důsledku působení ukrajinských systémů elektronického boje se odchýlil z kurzu," řekl litevský prezident.
čtk, tb