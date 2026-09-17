Prezident má pochyby, přesto podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona
Prezident Petr Pavel podepsal novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Předložili ji představitelé vládní koalice jako poslanecký návrh loni po volbách. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Zákon během svého projednávání v Parlamentu čelil kritice opozice. Senát ho dokonce zamítl, ale koaliční většina ve Sněmovně ho přehlasovala a novelizaci stvrdila. Opozice předlohu označovala mimo jiné za novelu pro developery nebo za paskvil.
Pavel ve videu uvedl, že zrychlení a zjednodušení povolování staveb Česká republika potřebuje, zákon ale podle něho přináší i rizika. "Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit. Že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Podobné výhrady mám i já," uvedl prezident.
O námitkách, jak sdělil, mluvil s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a informoval i její tým. Pavel uvedl, že některé mu vysvětlila. "Ze svých cest po České republice navíc vím, že obavy přetrvávají i mezi představiteli obcí. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci," zdůvodnil prezident svůj podpis.
Na sněmu místních samospráv v Karlových Varech dopoledne prezident k rozhodování o podpisu řekl, že bylo "opravdu těžké". Mnoho otázek se podle něj při jednání s ministryní Mrázovou a jejím týmem vyjasnilo. "U některých ukáže až praxe, jestli ty obavy byly na místě, nebo ne. V případě tohoto zákona, tak jako u jiných, je to vždycky mix, protože žádný zákon není buď stoprocentně dobrý, nebo stoprocentně špatný. Vždycky je v něm mnoho věcí dobrých a těch, které vyvolávají obavy. Tak v tomto případě to bylo téměř půl napůl," řekl prezident samosprávám.
Nový stavební zákon schválila Sněmovna v roce 2021. Předtím se připravoval řadu let. Mezi základní cíle jeho novelizované podoby bude nově patřit vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí. Všechna krajská města mají dostat nově právo vydávat své vlastní stavební předpisy. Dosud měla své stavební předpisy jen Praha, Brno a Ostrava. V případě odvolání bude muset nadřízený úřad rozhodnout a nebude moci vrátit věc k novému projednání. Odstraní se tak proces někdy nazývaný "ping-pong". Územní plánování předává novela do samostatných působností obcí a krajů.
Zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10.000 metrů čtverečních.
Nový stavební zákon z roku 2021 původně státní stavební správu obsahoval. Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) to ale zrušila a prosadila zachování dosavadních úřadů. Vznikl pouze Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který měl mít na starosti strategické stavby typu dálnic nebo elektráren. Nynější vládní koalice loni po volbách předložila svoji novelu a státní stavební správu do ní vložila.