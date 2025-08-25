Průzkum STEM: SPD klesá, ANO si drží odstup, Spolu mírně vyrostlo
Opoziční hnutí ANO by ve sněmovních volbách dostalo 32,7 procenta hlasů, koalice Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a lidovců posílila na 21,3 procenta, ukázal aktuální volební model agentury STEM. Podpora kandidátky hnutí SPD se třemi menšími stranami proti minulému týdnu naopak dál klesla na 11 procent, v těsném závěsu je STAN s 10,9 procenta. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překročili také Piráti a uskupení Stačilo!, ve kterém figurují mimo jiné komunisté. Model dnes zveřejnila televize CNN Prima News.
