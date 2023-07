Protiofenzíva sílí, Ukrajina zřejmě zahájila hlavní úder

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Ukrajina podle všeho zahájila hlavní úder své protiofenzívy, při němž se Kyjev pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. V dalších dvou třech týdnech tak ukrajinský protiútok může nabrat na síle. Pro deník The New York Times to uvedly anonymní zdroje z amerického Pentagonu.

Podle nich Kyjev zahájil zatím nejmasivnější pokus o prolomení ruských obranných linií, a to na jihu země v Záporožské oblasti. Nasazeny by do něj měly být tisíce vojáků vycvičených na Západě a vybavených západní technikou. V bojích má být použito i větší množství tanků. Kyjevské síly by se mohly pokusit postoupit k jihoukrajinskému městu Tokmak - a kdyby uspěly, tak dál k většímu Melitopolu nedaleko Azovského moře.

Zisk tohoto dálničního a železničního uzlu by de facto rozdělil ruskou armádu v oblasti ve dví: došlo by k přetnutí zásobovacích tras na Krym, který by se tak stal mnohem zranitelnější. Ukrajina zatím do svého posledního protiútoku spuštěného v červnu vrhla jen část k tomu vycvičených vojáků, na mnoha místech více než tisícikilometrové fronty zkoušela v poslední době především desítky testovacích výpadů - tzv. průzkum bojem, který měl identifikovat slabší místa v ruské obraně.

Ta pro ni byla dosud pro obtížně proniknutelná, protože Rusové se stihli opevnit a hlavně položit hustá minová pole, přes která je obtížné se dostávat. „Toto je velký test,“ řekl listu The New York Times jeden ze zdrojů v americké armádě.

„Brzy bude jasné, zda tento útok Ukrajině umožní změnit současnou dynamiku na bojišti,“ prohlásil pak americký specialista na ukrajinskou a ruskou armádu Michael Kofman. Na Západě mělo být pro ukrajinskou ofenzivu vycvičeno přes šedesát tisíc mužů, Kyjev dostal přes sto padesát tanků.

Jejich aktuálně většímu použití nasvědčuje to, že v Záporožské oblasti je slyšet z ukrajinských pozic silná dělostřelecká palba. Došlo také ke schůzce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vojenským velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným. Podle hlavy státu se bavili o právě útočných operacích. „Věříme našim chlapcům. Pokračujeme v práci,“ napsal pak na sociální sítě Zelenskyj.

Jak informoval deník The Financial Times, Ukrajina v prvních dvou týdnech protiofenzivy utrpěla citelné ztráty, konkrétně přišla o pětinu západní výstroje poskytnuté státy NATO. O větší průlom fronty se pokoušela již v červnu, minová pole a silná ruská raketová palba ji ale tehdy donutily změnit plány.

Kyjev změnil taktiku, přešel do zmiňovaných průzkumů bojem uskutečňovaných v malých jednotkách a také k ničení ruských skladů zbraní a raketových baterií hlouběji v ruském týlu. Je možné, že Ukrajinci mohli touhle cestou již ruskou armádu natolik oslabit, že nyní cítí, že by se opětovně mohli pokusit posunout vpřed ve větším počtu mužů.

Ruský prezident Vladimir Putin na okraj rusko-afrického summitu uvedl, že boje v Záporožské oblast, kde leží Tokmak a Melitopol, skutečně zintenzivnily. Zároveň tvrdil, že ukrajinská strana není ve svých operacích úspěšná a má vysoké ztráty. Ruské ministerstvo obrany už ve středu uvedlo, že ukrajinské jednotky obnovily útočné operace u města Orichiv v Záporožské oblasti. Ondřej Kundra

