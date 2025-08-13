Progresivní Slovensko zvyšuje náskok na Fica. Ten by už v parlamentu nesestavil většinu
Nejsilnější slovenské opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) zvýšilo náskok v žebříčku preferencí politických stran před druhým Směrem-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica. Současná tříčlenná vládní koalice by už neměla většinu ve sněmovně. Na třetím místě ve volebním modelu agentury NMS Market Research skončilo neparlamentní hnutí Republika. Výsledky sondáže agentura zveřejnila dnes.
Preference PS stouply na 23,9 procenta, a vrátily se tak na úroveň ze začátku letošního roku. Popularita Ficovy strany naopak dál mírně klesla a její podpora dosáhla 17,4 procenta. To je jeden z nejhorších výsledků Směru-SD od předloňského vzniku současné slovenské vlády.
Dvoucifernou podporu (10,4 procenta) mezi voliči měla ještě Republika, do které v minulosti přestoupili někteří zástupci krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko.
Do slovenské sněmovny by se podle NMS Market Research dostalo celkem sedm stran a hnutí. Výrazněji pod pětiprocentním volebním prahem zůstala nejmenší vládní strana SNS.
Podle analytika uvedené agentury Mikuláše Hanesa se od Směru-SD ve výraznější míře odklánějí muži ve středním a vyšším věku, kteří přecházejí k podpoře Republiky. Ta je podle něj názorově blízká Směru-SD a dokáže účinně oslovovat voliče, kteří jsou zklamáni z kroků současné vládní koalice.
„Robert Fico v předvolební kampani vzbudil mnoho očekávání směrem k vypořádání se s minulou vládou a návratem stability, ale v poločasu jeho vládnutí jsou výsledky v těchto oblastech poměrně rozpačité a důrazná rétorika zůstala většinou v rovině prohlášení a videí na sociálních sítích," uvedl Hanes. Dodal, že do této pasti se Směr-SD chytá sám, neboť tak dlouho slovně nadbíhá krajní pravici, až se část voličů začala ohlížet po autentických extremistech.
Agentura, která průzkum provedla na vlastní náklady, oslovila minulý týden v on-line sondáži 1000 respondentů. Zachytila tak kritiku například opozice i Fica v souvislosti s tendrem na provozovatele stanic zdravotnické záchranné služby, která vedla ke zrušení soutěže. Ministrem zdravotnictví je člen vedení strany Hlas-sociální demokracie Kamil Šaško. Tato strana v průzkumu také zaznamenala mírný pokles podpory, a to na 9,2 procenta. čtk, ft