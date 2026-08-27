Při povodni v Číně a Nepálu zahynulo nejméně 270 lidí, po stovkách dalších se pátrá
Nejméně na 270 lidí vzrostl počet obětí ničivých povodní v Nepálu, uvedla ve čtrvtek nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalájské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných lidí, mezi nimi jsou občané více než 30 zemí. V Nepálu mohou být v současnosti podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažený, situaci ale kanceláře nadále vyhodnocují.
Podle Reuters je v Nepálu a Tibetu stále pohřešováno téměř 1500 lidí. Více než 700 z nich jsou cizinci. Záchranáři při pátrání využívají vrtulníky a do oblastí odříznutých povodní dopravují stany, potraviny a další humanitární pomoc. Nepálská armáda uvedla, že se do záchranných operací zapojilo více než 5000 vojáků a policistů, kteří dnes pomohli zachránit 125 lidí včetně 20 cizinců.
Nepálští záchranáři také lokalizovali kolem 100 pohřešovaných indických návštěvníků a 25 čínských dělníků. Počet pohřešovaných se průběžně mění, protože pokračuje ověřování údajů a pátrání po dalších lidech. Mezi pohřešovanými jsou lidé z řady zemí. Indie eviduje 177 pohřešovaných občanů, Spojené státy nejméně 63 a Ukrajina 53. Dále jsou pohřešovány také desítky Australanů, Britů a Kanaďanů, mezi pohřešovanými jsou ale také lidé z Německa, Jižní Koreje, Japonska a dalších zemí. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v Nepálu nemá kontakt s téměř stovkou čínských občanů.
Český prezident Petr Pavel nepálskému prezidentovi Rám Čandru Paudelovi poslal kondolenční telegram. Vyjádřil v něm soustrast rodinám a blízkým obětí a popřál záchranářům a dalším lidem, kteří se podílejí na pátracích a záchranných pracích, mnoho sil.
Povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky. Nepálská rada pro cestovní ruch dříve uvedla, že většina pohřešovaných Indů byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je pro hinduisty posvátným místem. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice.
Příčina zřícení ledovce zatím není jasná, podle odborníků ke katastrofě mohl přispět dlouhodobý růst teplot. "Klimatická změna vytváří podmínky, které mohou destabilizovat vysokohorské skály a led,“ řekl geolog Simon Cox. Podle něj to může vést k častějším kolapsům a řetězovým přírodním katastrofám, jaká tento týden zasáhla Himálaj.
Podle údajů OSN z roku 2023 přišel Nepál za něco málo přes 30 let kvůli globálnímu oteplování téměř o třetinu ledové pokrývky svých zasněžených hor. Tempo úbytku ledovců se navíc v posledním desetiletí před tímto hodnocením zvýšilo o 65 procent oproti předchozímu desetiletí.