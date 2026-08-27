Babiš: Nový víceletý unijní rozpočet nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik
Víceletý rozpočet Evropské unie nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Evropské rady Antóniem Costou v Praze.
Česko podle Babiše podporuje investice do obrany a technologií, ale škrty v zemědělských fondech a takzvaných kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu EU stále nepřijatelné.
Hlavním tématem zhruba dvouhodinového čtvrtečního jednání Babiše s Costou v pražské Kramářově vile byl víceletý finanční rámec EU na roky 2028 až 2034. Costa chce, aby se členské státy na jeho podobě dohodly do konce letošního roku. "Pro nás je zásadní, aby Česká republika dosáhla co nejlepšího možného výsledku," uvedl Babiš.
Babiš se s Costou bavil také o konkurenceschopnosti EU a energetice. Premiér opět kritizoval systém emisních povolenek. Připomněl, že po jeho revizi volal už v září 2021 a navrhoval zastropování ceny povolenky na 30 eur. EU podle něj tehdy předpokládala současnou cenu kolem 26 eur, nyní se pohybuje kolem 80 eur.
Evropa by podle Babiše měla dbát na to, aby z ní kvůli vysokým nákladům neodcházel průmysl. Za nepřijatelný označil také návrh na rozdělení výnosů z emisních povolenek. Česko podle něj požaduje, aby peníze zůstaly členským státům, které nejlépe vědí, jak je investovat.
Evropská komise zveřejnila první návrh nového sedmiletého rozpočtu loni v červenci v objemu 1,76 bilionu eur. Kyperské předsednictví letos v červnu představilo vyjednávací rámec v objemu 1,73 bilionu eur. Podle Babiše je kyperský návrh pro Česko lepší než původní návrh komise, Praha s ním ale stále není spokojena.
Irové, kteří se 1. července ujali předsednictví v Radě EU, by měli na říjnovém summitu lídrům představit další, opět přepracovaný takzvaný vyjednávací rámec unijního rozpočtu. Mezitím pokračují vyjednávání mezi Radou EU, která zastupuje členské státy, a Evropským parlamentem. Cílem je vytvořit podmínky pro dosažení dohody o novém sedmiletém rozpočtu právě do konce letošního roku.
Costa v úterý zahájil cestu po členských státech EU. Cílem každoroční takzvané Tour des Capitales je vyslechnout si názory a postoje předsedů vlád a hlav států. Od úterý zavítal na Slovensko a do pobaltských zemí.
Babiš dříve uvedl, že není důvod k tomu, aby nominálně příspěvek pro Česko klesl o 228 miliard korun. Za loňský rok obdrželo Česko z rozpočtu EU o 31,1 miliardy Kč více, než odvedlo.