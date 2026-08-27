Polsko navrhuje šestimiliardovou unijní pokutu pro firmu Meta kvůli podvodným reklamám
Polský ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski zaslal Evropské komisi (EK) návrh na uložení pokuty 250 milionů eur (šest miliard Kč) americké internetové společnosti Meta Platforms. Oznámil to dnes na platformě X. Firma podle něj nedostatečně a neúčinně čelí šíření podvodných reklam a dalšího závadného obsahu na svých platformách, čímž podle ministra porušuje evropské nařízení o digitálních službách (DSA).
Meta mimo jiné provozuje sociální sítě Instagram a Facebook. "Digitální platformy musejí nést plnou odpovědnost za své jednání," napsal Gawkowski. "Nečinnost a neúčinnost v boji proti škodlivým reklamám a podvodnému obsahu směřovaným k Polákům nebudou tolerovány," dodal.
Ministr očekává, že EK spustí rychlé řízení a uloží pokutu. "Důkazů je více než dost," tvrdí člen polské vlády.
"Dále vyzývám společnost Meta, aby neprodleně zavedla účinné nástroje k eliminaci podvodů, falešných reklam a propagace nelegálních aplikací. Tento 'divoký západ' na platformě musí skončit," dodal.
Evropská spotřebitelská organizace BEUC už v květnu společně s téměř třemi desítkami svých členů z 27 členských zemí EU, včetně české organizace dTest, podala u EK a dalších příslušných orgánů stížnost na americkou společnost Google, na firmu Meta a také na platformu TikTok, která má čínského majitele. Firmy podle ní nepodnikají dostatečné kroky proti šíření inzerátů s finančními podvody na svých platformách.
čtk, tb