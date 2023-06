Při potopení lodi u řeckých břehů zřejmě zahynuly stovky lidí

Zachránění migranti v přístavu Kalamata

Jednou z nejtragičtějších nehod za poslední desetiletí je ztroskotání lodi zaplněné migranty poblíž řeckých břehů. Řecké úřady ve čtvrtek potvrdily 78 mrtvých, nicméně konečné číslo bude pravděpodobně násobně vyšší - podle odhadů evropských úřadů či neziskových organizace loď celkem převážela mezi 400 až 750 lidmi. „Vnější část lodě byla zcela přeplněné a předpokládáme, že v podpalubí to bylo stejné,“ uvedl mluvčí řecké pobřežní stráže Nikos Alexiou. Řecké hlídky už zachránily přes sto lidí, další se stále hledají, ale naděje na jejich záchranu je podle všeho mizivá.

Loď se potopila ve středu nad ránem 80 kilometrů jihozápadně od řeckého ostrova Pylos. Jde o jednu z nejhlubších částí Středomoří - moře je tam hluboké až čtyři kilometry, a záchranáři tak možná nebudou schopní se k vraku vůbec dostat. Proč přesně se loď potopila, není zatím jasné; stejně tak to, zda mohly řecké či jiné úřady udělat víc, aby katastrofě zabránily. Evropská pohraniční stráž Frontex podle BBC loď zaznamenala již v úterý a informovala o ní řecké i italské úřady. Ty řecké jí měly nabídnout pomoc, ale loď ji údajně odmítla, a uvedla, že chce doplout do Itálie.

Kolem jedné hodiny ráno měl pak někdo z lodi řecké úřady informovat, že došlo k poruše motoru. Plavidlo se krátce poté převrátilo a do patnácti minut potopilo. Pokud bylo podpalubí plné lidí, jen málokdo měl šanci dostat se ven, podle fotografie pořízené před potopením navíc prakticky nikdo neměl záchranné vesty. Podle řeckého ministerstva dopravy loď plula z libyjského Tobruku a převážela uprchlíky ze Sýrie, Afghánistánu nebo Pákistánu.

Některé neziskové organizace už kritizovaly řecké úřady, že měly o problémech lodi vědět dříve. „Je šokující, že Frontex nad lodí přeletěl, ale nikdo nezasáhl, protože loď odmítla pomoc… přeplněná loď je zkrátka loď v problémech,“ uvedl například zástupce Lékařů bez hranic. Organizace Alarm Phone, která poskytuje emergency telefonní linku pro migranty v problémech, uvedla, že podle jejích informací řecké úřady o problémech lodi věděly několik hodin dopředu. Organizace také upozorňuje, že se lidé mohou bát řeckým pohraničníkům ozvat kvůli jejich „otřesným praktikám“.

Mezinárodní kritiku vyvolalo například video zveřejněné v květnu deníkem New York Times, které má ukazovat řecké pohraničníky, jak na ostrově Lesbos naloží skupinu dvanácti migrantů (muže, ženy, děti a kojence) na malý člun, odvezou je doprostřed moře a tam nechají (skupinu nakonec z moře odvezla turecká hlídka). Řecké úřady to tehdy odmítly komentovat, premiér Kyriakos Mitsotakis označil politiku země za „tvrdou, ale spravedlivou“.

Jak píše deník Guardian, pašeráci čím dál tím častěji volí trasy po otevřeném moři, aby se vyhnuli kontrolám. Tam ale kvůli většímu větru hrozí i větší nebezpečí, že se mnohdy zcela nevhodné typy lodí dostanou do problémů. Kvůli přísným řeckým úřadům také lodi častěji míří do Itálie, což cestu ještě prodlužuje. Barbora Chaloupková

