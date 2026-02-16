Prezident: Muniční iniciativa od svého vzniku dodala na Ukrajinu 4,4 milionu kusů munice
Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.
Česká muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.
Pavel muniční iniciativu považuje za mimořádně úspěšnou. "Když se podíváme jenom na prostá čísla, tak více než 50 procent veškeré velkorážní munice pro Ukrajinu bylo zajišťováno v uplynulé době prostřednictvím muniční iniciativy. Takže se dá říct, že byla pro Ukrajinu životně důležitá," podotkl.
Iniciativu loni před volbami kritizovaly tehdy opoziční hnutí ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, Česko do ní nebude dávat peníze.
"Kritiky zaznělo mnoho, ale zatím se nikde neobjevil jediný důkaz, že by ta kritika byla oprávněná," řekl v rozhovoru Pavel. Česko podle něj přizvalo největší dárce, aby vyslali svoje auditory. "Kteří budou sedět vedle našich expertů a vlastně se jim dívat pod ruce, jakým způsobem je s jejich penězi zacházeno. A od žádného z nich, a musíme říct, že v tom byly opravdu miliardy eur, jsme nezaznamenali žádnou kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně korupci, tak jak bylo naznačováno," dodal.
"Ty pokusy tam samozřejmě byly, všude, kde se hýbou velké peníze, tak takové pokusy určitě budou, ale já jsem přesvědčen o tom, že žádných zásadních pochybení muniční iniciativa nebyla nositelem," uvedl také Pavel. Pokud se někde objeví například obvinění z vyšší marže pro nějakou společnost, je prezident pro to, aby se to vyšetřilo. "Ale neměli bychom tím kompromitovat celou iniciativu, protože ta jednoznačně je transparentní a má důvěryhodnost našich partnerů," doplnil.