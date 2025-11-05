0:00
13:20

Prezident chce za týden s Babišem jednat o programovém prohlášení i střetu zájmů

Prezident Petr Pavel pozval na příští středu předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na Pražský hrad, jednat budou o návrhu programového prohlášení budoucí vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a Motoristy. Prezident se chce zároveň informovat o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů.

Babiš se s prezidentem na Hradě setkal minulé pondělí, Pavel ho následně pověřil jednáním o sestavení vlády. Pověření prezidentem je v Česku zvykem, ústava počítá až se jmenováním předsedy vlády. V pátek pak vznikající koalice poslala prezidentovi do datové schránky návrh programového prohlášení. Hrad v reakci uvedl, že Pavel k programu očekává ještě bližší komentář od šéfa ANO. čtk

Prezident po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v EU, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v NATO. Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.

"Konkrétní vyjádření těchto principů budu sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i v personálním obsazení ministerstev i v nastavení společných programových priorit navrhované vlády," avizoval Pavel. Personální obsazení ministerstev bude další otázkou, kterou bude hlava státu se vznikající vládou řešit. Prezident se plánuje s kandidáty na členy vlády sejít a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích.

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. K personálnímu obsazení ministerstev se podle Babiše koalice vrátí koncem listopadu.

O střetu zájmů Babiš v posledních týdnech opakovaně uvedl, že způsob řešení představí veřejně před případným jmenováním premiérem. Nejdříve s nimi chce seznámit Pavla. čtk

