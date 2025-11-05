Prezident chce za týden s Babišem jednat o programovém prohlášení i střetu zájmů
Prezident Petr Pavel pozval na příští středu předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na Pražský hrad, jednat budou o návrhu programového prohlášení budoucí vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a Motoristy. Prezident se chce zároveň informovat o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů.
Babiš se s prezidentem na Hradě setkal minulé pondělí, Pavel ho následně pověřil jednáním o sestavení vlády. Pověření prezidentem je v Česku zvykem, ústava počítá až se jmenováním předsedy vlády. V pátek pak vznikající koalice poslala prezidentovi do datové schránky návrh programového prohlášení. Hrad v reakci uvedl, že Pavel k programu očekává ještě bližší komentář od šéfa ANO. čtk
Prezident republiky pozval na středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražský hrad předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Hlavním tématem plánovaného jednání bude diskuse o návrhu Programového prohlášení vlády. Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které…— Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) November 5, 2025
Prezident po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v EU, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v NATO. Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
"Konkrétní vyjádření těchto principů budu sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i v personálním obsazení ministerstev i v nastavení společných programových priorit navrhované vlády," avizoval Pavel. Personální obsazení ministerstev bude další otázkou, kterou bude hlava státu se vznikající vládou řešit. Prezident se plánuje s kandidáty na členy vlády sejít a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích.
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. K personálnímu obsazení ministerstev se podle Babiše koalice vrátí koncem listopadu.
O střetu zájmů Babiš v posledních týdnech opakovaně uvedl, že způsob řešení představí veřejně před případným jmenováním premiérem. Nejdříve s nimi chce seznámit Pavla. čtk