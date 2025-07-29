0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
29. 7. 2025

Prestižní cenu německých knihkupců dostane historik a esejista Karl Schlögel, odborník na východní Evropu

Prestižní Mírovou cenu německých knihkupců letos dostane historik a esejista Karl Schlögel, který se zabývá především dějinami východní Evropy. Informovali o tom dnes organizátoři. Schlögel podle nich mimo jiné jako jeden z prvních v Německu varoval před ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho expanzivní politikou.

Mírovou cenu uděluje spolek německých knihkupců od roku 1950 osobnostem, které významně přispěly k uplatňování myšlenek míru v oblasti literatury, vědy a umění. Ocenění je dotováno částkou 25.000 eur (615.000 Kč) a tradičně se předává na závěr Frankfurtského knižního veletrhu. Letos to bude 19. října.

"Jako jeden z prvních varoval před agresivní expanzivní politikou Vladimira Putina a jeho autoritářsko-nacionalistickými mocenskými nároky," uvedla porota, která odborníka na dějiny východní Evropy označila za "archeologa moderny". Ocenila i to, že se Schlögel věnuje dějinám Ukrajiny, a doplnil tak "slepé místo" německého vnímání evropských dějin. "Jeho poselstvím je: Bez svobodné Ukrajiny nebude míru v Evropě," uvedla porota.

Mohlo by vás zaujmout:

Schlögel se narodil v roce 1948 v Bavorsku, vystudoval historii, filosofii a slavistiku. V roce 1966 poprvé navštívil tehdejší Sovětský svaz. V srpnu 1968 zažil osobně události pražského jara v Československu. Podle medailonku na webu Mírové ceny to byla zkušenost, která ho "zavedla z tísně poválečné západoněmecké reality do nového myšlenkového prostoru". V 80. letech absolvoval studijní pobyty v Moskvě a Leningradě, dnešním Petrohradě. Později vyučoval na vysokých školách v Německu i v zahraničí.

Mezi laureáty Mírové ceny jsou například i teolog a lékař Albert Schweitzer, spisovatel Hermann Hesse, filozofové Karl Jaspers a Ernst Bloch či spisovatelka Astrid Lindgrenová. V roce 1989 ocenění získal ještě jako disident i Václav Havel.

Loni se nositelkou ocenění stala americko-polská historička a publicistka Anne Applebaumová, která se rovněž zabývá dějinami východní Evropy. Ve své děkovné řeči ve Frankfurtu vyzvala, aby Západ pokračoval v dodávkách zbraní Ukrajině a v pomoci této zemi, kterou Rusko vojensky napadlo v roce 2022.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy