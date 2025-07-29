Prestižní cenu německých knihkupců dostane historik a esejista Karl Schlögel, odborník na východní Evropu
Prestižní Mírovou cenu německých knihkupců letos dostane historik a esejista Karl Schlögel, který se zabývá především dějinami východní Evropy. Informovali o tom dnes organizátoři. Schlögel podle nich mimo jiné jako jeden z prvních v Německu varoval před ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho expanzivní politikou.
Mírovou cenu uděluje spolek německých knihkupců od roku 1950 osobnostem, které významně přispěly k uplatňování myšlenek míru v oblasti literatury, vědy a umění. Ocenění je dotováno částkou 25.000 eur (615.000 Kč) a tradičně se předává na závěr Frankfurtského knižního veletrhu. Letos to bude 19. října.
"Jako jeden z prvních varoval před agresivní expanzivní politikou Vladimira Putina a jeho autoritářsko-nacionalistickými mocenskými nároky," uvedla porota, která odborníka na dějiny východní Evropy označila za "archeologa moderny". Ocenila i to, že se Schlögel věnuje dějinám Ukrajiny, a doplnil tak "slepé místo" německého vnímání evropských dějin. "Jeho poselstvím je: Bez svobodné Ukrajiny nebude míru v Evropě," uvedla porota.
Schlögel se narodil v roce 1948 v Bavorsku, vystudoval historii, filosofii a slavistiku. V roce 1966 poprvé navštívil tehdejší Sovětský svaz. V srpnu 1968 zažil osobně události pražského jara v Československu. Podle medailonku na webu Mírové ceny to byla zkušenost, která ho "zavedla z tísně poválečné západoněmecké reality do nového myšlenkového prostoru". V 80. letech absolvoval studijní pobyty v Moskvě a Leningradě, dnešním Petrohradě. Později vyučoval na vysokých školách v Německu i v zahraničí.
Mezi laureáty Mírové ceny jsou například i teolog a lékař Albert Schweitzer, spisovatel Hermann Hesse, filozofové Karl Jaspers a Ernst Bloch či spisovatelka Astrid Lindgrenová. V roce 1989 ocenění získal ještě jako disident i Václav Havel.
Loni se nositelkou ocenění stala americko-polská historička a publicistka Anne Applebaumová, která se rovněž zabývá dějinami východní Evropy. Ve své děkovné řeči ve Frankfurtu vyzvala, aby Západ pokračoval v dodávkách zbraní Ukrajině a v pomoci této zemi, kterou Rusko vojensky napadlo v roce 2022.
čtk, tb