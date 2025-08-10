Předvolební průzkum: Volby by vyhrálo ANO, Stačilo! roste
Opoziční hnutí ANO si ve volebním modelu STEM od minulého týdne mírně pohoršilo na 31,1 procenta, dál ale přesvědčivě vede. Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá. Třetí SPD za týden oslabila o šest desetin procenta na 13,2 procenta. Posílilo hnutí Stačilo!, které by nyní dorovnalo zisk Pirátů, obě uskupení mají kolem 8 procent.
ANO si zatím nerušeně kráčí pro vítězství ve volbách. „Musela by se sejít řada faktorů, aby na prvním místě skončil někdo jiný, a právě teď tomu nic nenasvědčuje. Ale do voleb zbývají ještě dva měsíce a máme mnoho nerozhodnutých voličů, kteří nevědí, zda k volbám vůbec přijdou a koho budou případně volit,“ řekl minulý týden Respektu analytik agentury Kantar Pavel Ranocha.
„ANO teď může dostát tomu, co mu přisuzují průzkumy, tedy lehce přes 30 až 35 procent, což by byl jeden z nejlepších výsledků v naší novodobé historii. Stále se ale může stát, že část těchto voličů nakonec z nějakého důvodu nepřijde nebo přejde k jiné opoziční síle. Že by ANO skončilo lehce pod 30 procenty, je stále reálné,“ doplnil ho analytik zmíněné agentury STEM Martin Kratochvíl.
Do voleb zbývají necelé dva měsíce. čtk, ft